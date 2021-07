Palinsesti tv: nuovo programma per Elisa Isoardi ?

Stando ad alcune informazioni, riportare da diversi settimanali, pare che Elisa Isoardi sia in trattativa con Discovery, per la conduzione.

Per chi lavora nel mondo della televisione, sa bene che queste sono delle settimane davvero roventi. Mancano poco meno di due mesi, infatti, e avrà inizio la nuova stagione televisiva. Tra conferme e cambi di volto, i palinsesti di tutte le principali emittenti televisive sono ormai in via di definizione.

Una delle escluse dai programmi Mediaset è, certamente, Elisa Isoardi. Nello scorso marzo, infatti, si era vociferato di un suo possibile ingresso nella squadra delle conduttrici Mediaset per la stagione 2021/22. Invece, purtoppo, così non è stato. Si vociferava che il “prezzo” da pagare per poter entrare nella rete del Biscione era quello di partecipare ad un reality. Così è successo. Adesso, però, le cose sembrano essere cambiate.

Elisa Isoardi e l’Isola dei Famosi

Come tutti ricordano, lo scorso marzo, l’ex conduttrice della Prova del Cuoco, ha preso parte all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Insieme ad altri naufraghi, tra cui Vera Gemma e Angela Melillo, Elisa è sbarcata in Honduras ed è rimasta per circa un mese. In quel contento si è messa in gioco e si è fatta assai apprezzare da tutto il pubblico di Canale 5. Insomma, tutto sembrava portare al fatto che, l’ex compagna di Matteo Salvini, avrebbe condotto in pompa magna un programma sulle reti Mediaset.

Elisa Isoardi fuori da Mediaset?

La doccia gelata è, però, arrivata lo scorso inizio luglio. In quell’occasione, infatti, il patron delle reti del Biscione, Pier Silvio Berlusconi, ha rotto il silenzio e ha dichiarato che non vi era alcun progetto in cantiere per Elisa Isoardi. Ha inoltre aggiunto anche che non c’era la volontà di utilizzare la sua professionalità. Questa dichiarazione ha lasciato di stucco tutti i fan, che non si aspettavano queste scelte da parte di Mediaset.

Elisa Isoardi: futuro a Discovery?

Non tutto, però, sembra essere perduto. Stando ad alcune informazioni, così come è stato anticipato, infatti, dal settimanale Nuovo Tv, per Elisa Isoardi sembra esserci qualcosa in pentola.

Sarebbero in corso delle trattative con il gruppo Discovery che sembra piuttosto interessato ad annoverarla tra i sempre più numerosi volti noti del gruppo. Che sia la volta buona che tutti i suoi fan, potranno vedere la bella Elisa in un nuovo programma di Real time? Secondo i ben informati, si potrebbe trattare di un programma sulla cucina. Insomma, un ritorno di fiamma. Stesso genere di show, ma su una rete diversa.