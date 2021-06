Mediaset: trattative in corso con Lorella Cuccarini ed Elisa Isoardi per lo show della domenica

A sostituire Barbara D'Urso negli spazi della domenica pomeriggio potrebbero intervenire Lorella Cuccarini ed Elisa Isoardi

Grande agitazione sta investendo i piani alti di Mediaset in visto del prossimo palinsesto televisivo. Bollenti indiscrezioni riguardano difatti la domenica pomeriggio di Canale 5, spazio per anni presenziato dall’inossidabile Barbara D’Urso. Come è ormai noto, la conduttrice partenopea ha dovuto fare i conti con un drastico calo di ascolti, da Live – Non è la D’Urso alla stessa Domenica Live.

Lorella Cuccarini, “lo ha deciso Pier Silvio Berlusconi in persona”: i dettagli della svolta a Mediaset e il mistero-Isoardi https://t.co/DPMwltu34N — Giuseppe iacobelli (@Giuseppeiacobe3) June 3, 2021

Cuccarini e Isoardi in lizza per la domenica di Canale 5

Ecco allora affiorare con sempre più evidenza nuovi possibili scenari, che vedrebbero interessate Lorella Cuccarini ed Elisa Isoardi. L’ex ballerina sarebbe tuttavia combattuta se accettare o meno l’offerta, nell’eventualità di lasciare il caldo e rassicurante Amici di Maria De Filippi, sempre se sarà riconfermata.

Elisa Isoardi, invece, fresca dell’esperienza in Honduras all’Isola dei Famosi, potrebbe ottenere un programma domenicale che inizierebbe alle 17 circa. Così l’ex compagna di Matteo Salvini andrebbe a scontrarsi direttamente con Francesca Fialdini, “gara” certamente meno dura rispetto a quella con la Domenica In di Mara Venier.