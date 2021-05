Durante l'ultima puntata di Pomeriggio Cinque in previsione della consueta pausa estiva, Barbara d’Urso non è riuscita a trattenere le lacrime.

Lacrime di commozione per Barbara d’Urso in occasione dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda l’altro ieri, venerdì 28 maggio.

Pomeriggio Cinque chiude per l’estate, la commozione di Barbara d’Urso

Il seguitissimo programma pomeridiano di canale 5 – campione di ascolti rispetto al competitor di casa Rai, “La Vita in diretta” condotto da Alberto Matano – ha chiuso i battenti per la consueta pausa estiva e nel corso dell’ultima puntata, la padrona di casa Barbara d’Urso non è riuscita a trattenere la commozione ed è scoppiata in lacrime durante la diretta televisiva.

Barbara d’Urso e l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque

Puntata di chiusura ricca di sorprese dunque per la regina del pomeriggio di canale 5!

Al termine della quattordicesima stagione di Pomeriggio Cinque infatti, durante il talk sugli interventi di chirurgia estetica, accanto al chirurgo plastico Alessandro Gualdi, spesso ospite del programma in collegamento audio-video, è spuntata la manina di una simpatica bambina, intervenuta per salutare la conduttrice, che si è mostrata entuasiasta del saluto speciale.

La commozione di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque

Dopo questa dolce parentesi, la d’Urso ha poi congedato tutti i suoi ospiti e ha ringraziato tutto il team di giornalisti e lo staff tecnico che ha lavorato dietro le quinte del programma pomeridiano di Mediaset. Immancabile il ringraziamento al suo fedele pubblico, al quale, tra le lacrime, ha detto: “Torniamo come sempre fortissimi, unitissimi, a Pomeriggio Cinque all’inizio di settembre.

Ricordatevi che il mio cuore… Niente, ogni volta mi emoziono come una deficiente… è prima dei miei due figli, che amo follemente, e poi sempre vostro. Non dimenticatelo mai, col cuore“.

Mentre dunque è assicurato il ritorno di Pomeriggio Cinque nel prossimo autunno, secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web in queste ore, diverse sarebbero le sorti di Domenica Live, che andrà sicuramente in onda fino al 14 giugno. Il programma della domenica pomeriggio infatti potrebbe chiudere i battenti e i rumors su chi sostituirà Carmelita cominciano a farsi avanti.

In cima alla lista dei nomi più quotati figura quello di Lorella Cuccarini, reduce dal successo del seguitissimo programma di Maria De Filippi “Amici” . Favorita anche Adriana Volpe, alla quale recentemente è stata affidata la conduzione del programma Ogni mattina su Tv8, che potrebbe rientrare a Mediaset come opinionista al posto di Antonella Elia nel Grande Fratello Vip.