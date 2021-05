Domenica Live, il piano di Mediaset dopo la D’Urso: arriva Lorella Cuccarini

Mediaset sta lavorando ad un nuovo piano televisivo, pensando soprattutto al post Barbara D'Urso e Domenica Live. Nuove opportunità per Lorella Cuccar

Mediast sta lavorando al post Barbara D’Urso e ha scelto un nome di grande spessore, ovvero Lorella Cuccarini. Dopo Domenica Live potrebbe arrivare la showgirl a fare compagnia al pubblico durante la domenica pomeriggio.

Domenica Live, Barbara D’Urso sempre più ridimensionata

Nei giorni scorsi Dagospia ha svelato che Live – Non è la d’Urso non verrà riconfermato. Anche Domenica Live potrebbe essere archiviato per lasciare spazio ad altre trasmissioni. La decisione è arrivata in seguito al calo dei dati di ascolto del talk show di Barbara D’Urso, che è stato quasi sempre battuto da Domenica In di Mara Venier. Dalle informazioni che sono emerse, Pier Silvio Berlusconi non avrebbe una grande passione per lo stile della conduttrice, per cui ora che gli ascolti sono calati potrebbe essere arrivato il momento di fare qualche importante cambiamento.

Barbara D’Urso, che era una delle regine assolute di Mediaset, verrà probabilmente ridimensionata nella prossima stagione televisiva.

Domenica Live, dopo Barbara D’Urso arriva Lorella Cuccarini

Secondo quanto riportato da Tv Blog, per il post Barbara D’Urso è stato scelto un nome molto importante della televisione italiana, ovvero Lorella Cuccarini. Ultimamente la showgirl è tornata sotto i riflettori per la sua esperienza come insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Mediaste sta pensando di affidarle la domenica pomeriggio e questo sarebbe come un ritorno al passato per Lorella Cuccarini, che ha avuto una carriera davvero incredibile. Ha lavorato sia per la Rai che per Mediaset e si è occupata sia di intrattenimento che di cronaca, per cui ha una grande esperienza in questo tipo di trasmissioni. Potrebbe essere una degna sostituta di Barbara D’Urso.

Domenica Live, Barbara D’Urso deve passare il testimone

Per Barbara D’Urso è arrivato il momento di passare il testimone ad un’altra conduttrice, che potrebbe essere quasi sicuramente Lorella Cuccarini. Era stato fatto anche il nome di Elisa Isoardi, ma se la showgirl dovesse accettare sicuramente le chance della Isoardi per la domenica pomeriggio sarebbero quasi nulle. Lorella Cuccarini offre sicuramente molte più garanzie di successo, vista la sua carriera meravigliosa e piena di esperienze. Secondo Tv Blog per il momento non c’è ancora nulla di scritto, ma sembra proprio che Mediaset sia al lavoro per pianificare il periodo post Barbara D’Urso.