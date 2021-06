Isola dei Famosi: Vera Gemma vittima del terribile scherzo delle Iene

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Vera Gemmi, è stata vittima di uno scherzo da parte delle Iene. Complice della redazione è stato il suo fidanzato Jedà.

Una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi è stata, senza dubbio, Vera Gemma. L’attrice, regista e produttrice, infatti, nel corso del suo mese di permanenza circa sulle calde e bollenti spiagge dell’Honduras non si è fatta mancare niente.

Non solo ha messo a dura prova i nervi e gli animi dei suoi rivali naufraghi, ma ha mostrato un grande temperamento, oltre che un fisico mozzafiato. Nel corso delle settimane di permanenza nel reality di Ilary Blasi, ha tenuto banco anche la sua love story con Jedà. La figlia di Gemma, e amica storica di Asia Argento, ha da diversi mesi una storia con un ragazzo di moltissimi anni più giovane di lei.

Lui, infatti, ha 22 anni. Tra Jedà e Vera, insomma, ci sono circa trenta anni di differenza. In molti sono a non credere alla veridicità dell’amore tra i due protagonisti del gossip del momento. In attesa del Gran finale dell’Isola dei Famosi, in onda lunedì 7 giugno 2021 su Canale 5, Vera Gemma è stata vittima di un bruttissimo scherzo ad opera delle Iene.



Lo scherzo delle Iene a Vera Gemma Lo scherzo delle Iene a Vera Gemma

Lo scherzo realizzato dal programma di Italia 1, ha avuto la complicità del giovane Jedà. La pazienza e i nervi di Vera Gemma sono stati messi alla prova. Non solo Jedà ha fatto credere alla sua fidanzata di averla tradita con una donna molto più giovane di lei, ma di averle anche sottratto 100mila euro dal conto in banca. Insomma, un grande spavento per l’attrice.

Jedà e lo scherzo a Vera Gemma

A tentare di rendere tutto più veritiero e reale ci ha pensato anche un amico storico di Vera Gemma. Complice dello scherzo, infatti, è stato Gennaro Lillio. Il napoletano è un ex concorrente del Grande Fratello 16 di Barbara d’Urso. Attualmente modello, ha conosciuto Vera Gemma nel corso delle riprese di Pechino Express nel 2019. Proprio in quella occasione, infatti, tra i due è nata una bellissima amicizia, tanto che, lo stesso Gennaro l’ha più volte difesa in varie trasmissioni televisive. Vera nello scherzo è disperata. Oltre alla delusione d’amore c’è il terrore di non riuscire a recuperare l’ingente somma di denaro trasferita sul conto della presunta giovane amante di Jeda. Insomma, si trarrebbe e di una vera e propria truffa amorosa.

La reazione di Vera Gemma allo scherzo

Passano le ore e Vera scopre che Jeda e la sua ragazza sarebbero in un hotel vicino all’aeroporto di Malpensa. I due, inoltre avrebbero acquistato due biglietti in direzione Maiami. Inutile dire che una volta trovato, Gemma non si è risparmiate parole forti e sono volati persino ceffoni. Ad un certo punto, Vera si lascia andare ad un lungo pianto. Alla fine, però, scoprirà che si è trattato di uno scherzo. A comunicarlo sarà l’inviato delle Iene, Stefano Corti.