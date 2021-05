Isola, Andrea Cerioli a Valentina Persia: “Non mi piace il vittimismo”

Nel corso della ventunesima puntata de L’Isola dei Famosi si è assistito ad uno scontro tra Andrea Cerioli e Valentina Persia. Ecco cosa è successo.

Lunedì 31 maggio 2021 la Blasi è tornata in onda con la ventunesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, durante la quale si è assistito ad uno scontro tra Andrea e Valentina.

Ecco cosa è successo.

Valentina Persia, la ventunesima puntata

La conduttrice ha dato il via alla ventunesima puntata de L’Isola dei Famosi salutando gli opinionisti e gli ex naufraghi presenti in studio.

Una volta entrata in studio ha quindi annunciato che “questa sera i naufraghi torneranno alle origini”, anticipando che cambieranno spiaggia in vista dell’ultima settimana di permanenza.

Valentina Persia, il televoto

La puntata prosegue con la Blasi che ha chiuso il televoto. Alla fine ad essere eliminata è Isolde Kostner con il 56% dei voti. Si salva Matteo con il 44% di voti. La naufraga ha quindi ringraziato tutti affermando: “Non la dimenticherò mai”. Prima di lasciare la Palapa ha inoltre dato il bacio di Giuda che vale una nomination a Matteo in quanto tra gli ultimi arrivati.

Valentina Persia, scontro con Andrea Cerioli

Nel corso della semifinale de L’Isola dei famosi si è assistito ad uno scontro tra Valentina Persia e Andrea Cerioli. Il tutto è successo dopo un video dove la comica si dice risentita del fatto che il naufrago abbia sottolineato, in un suo momento di sconforto, come, a suo avviso, i nomi detti dalla conduttrice diretta potessero essere in ordine di preferenza.

“Le tue paranoie vanno in tutti i video da più di 75 giorni e per una volta che io ho un problema, succede il finimondo”, afferma la Persia. Andrea Cerioli dal suo canto replica: “Ti stai rivelando per la persona che sei, sei solo una vittima“. Valentina ha quindi affermato: “La gente che ci mette il carico sopra, non era il caso davvero”.

Valentina Persia, le parole di Gilles Rocca

Sull’argomento è intervenuto anche Gilles Rocca, che dallo studio ha commentato: “Andrea, fratello, devi aprire gli occhi, ricorda cosa ti ho detto”. Valentina Persia interviene: “Guarda che non sta scendendo dalla montagna”. Gilles Rocca a quel punto, rivolgendosi a Valentina Persia afferma: “Tu devi essere molto più signora perché ho sentito che di me hai detto cose molto brutte. Hai parlato di me dicendo che non si scambia la merda per la cioccolata, direi che puoi essere anche più signora a questo punto”. La Persia ha quindi replicato: “Tu di me hai detto di tutto, hai detto ad Andrea ‘statti attenta alla roscia’, di che stiamo a parlà?”.