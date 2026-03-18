Due minorenni sono stati denunciato per aver lanciato dal cavalcavia dei palloncini di ghiaccio danneggiando il parabrezza di un’auto nel Vicentino.

Vicenza, lanciano palloncini di ghiaccio dal cavalcavia e colpiscono un’auto

Due minorenni hanno lanciato dal cavalcavia ferroviario, lungo la bretella tra la Statale 47 Valsugana e l’area commerciale di San Zeno, nel comune di Cassola, nel Vicentino, dei palloncini pieni di cubetti di ghiaccio sui mezzi in transito lo scorso 6 di febbraio. Nell’impatto è stato danneggiato il parabrezza di un’auto di un ragazzo di 26 anni.

Vicenza, lanciano palloncini di ghiaccio dal cavalcavia e colpiscono un’auto: denunciati due minorenni

Come detto due minorenni hanno danneggiato dei palloncini di ghiaccio da un cavalcavia nel Vicentino danneggiando il parabrezza di un’auto. I carabinieri di Bassano del Grappa sono riusciti a risalire ai due giovani, che sono stati denunciati. Il più grande è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia per il reato di getto pericoloso di cose in concorso. L’altro ragazzo, che ha meno di 14 anni, è dunque non imputabile, ma la sua posizione è stata segnalata per le valutazioni di competenza.