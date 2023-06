I fatt risalgono al 2018, ma la decisione sulla condanna è arrivata solo adesso. Il 43enne di Santo Domingo è stato condannato a tre anni di carcere per aver palpeggiato una minorenne. La ragazzina era stata avvicinata durante una festa organizzata a casa di quest’ultima dai suoi genitori.

Varese, 43enne di Santo Domingo palpeggia una 13enne: condannato a 3 anni

Il 43enne domenicano era stato invitato da un amico suo connazionale per una festa in casa. Alla fine della serata, al momento dei saluti, il 43enne aveva trovato la 13enne da sola in cucina, si era avvicinato a lei e l’aveva baciata prima di palpeggiarla sotto la mglietta. La ragazzina, sulle prime, non ha reagito in alcun modo, salvo poi raccontare tutta la vicenda ad un’insegnante il giorno dopo a scuola.

La denuncia e la condanna

Il 43enne era stato denunciato, ma in tanto tempo non si è mai presentato alle udienze. Al momento, nessuno sa dove si trova, nemmeno il suo avvocato difensore è consapevole della sua posizione geografica. Adesso che è arrivata la condanna a tre anni, appena sarà localizzato l’uomo dovrà scontare la sua pena in carcere.