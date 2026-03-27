Femminicidio di Pamela Genini e cadavere trafugato: un caso che riporta attenzione, sgomento e nuovi interrogativi.

La notizia del cadavere trafugato di Paola Genini ha profondamente scosso l’opinione pubblica, riportando l’attenzione su un caso già segnato da un femminicidio particolarmente violento avvenuto a Milano. Gli sviluppi più recenti aggiungono ulteriori elementi inquietanti a una storia che intreccia dolore familiare, ipotesi investigative ancora aperte e una forte risonanza emotiva nella comunità.

Il femminicidio di Pamela Genini e le indagini successive

La vicenda trae origine dall’omicidio avvenuto lo scorso ottobre nell’abitazione milanese della vittima. Gianluca Soncin avrebbe fatto irruzione nell’appartamento utilizzando una copia delle chiavi ottenuta senza il consenso della ragazza, che già in precedenza era stata vittima di comportamenti persecutori. Allertati dalle urla, i vicini avevano contattato il 112, ma l’intervento delle forze dell’ordine non riuscì a impedire l’aggressione: l’uomo colpì la giovane con oltre trenta coltellate sul terrazzino.

Dopo il delitto, l’uomo avrebbe simulato un tentativo di suicidio prima di essere arrestato con l’accusa di omicidio aggravato, contestato per premeditazione, crudeltà, futili motivi e per il legame affettivo con la vittima, oltre che per atti persecutori. La salma, a seguito della recente scoperta, è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove verranno effettuati ulteriori accertamenti per chiarire l’accaduto e fornire elementi utili alle indagini.

“Minacciati da mesi”. Pamela Genini e il cadavere trafugato: nuovi inquietanti sviluppi nelle indagini

La notizia ha colpito profondamente la comunità di Strozza e l’intera Valle Imagna, rimasta sconvolta dopo quanto emerso ieri, giovedì 26 marzo. Il caso riguarda la profanazione della salma di Pamela Genini, 29 anni, modella originaria del paese e uccisa a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin lo scorso 15 ottobre. A fare la scoperta sono stati gli operatori delle pompe funebri durante le operazioni di trasferimento del feretro nella nuova tomba di famiglia. Dopo l’intervento dei carabinieri e l’apertura della bara, è emerso un dettaglio agghiacciante: “dal corpo mancava la testa”.

Secondo quanto riportato da L’Eco di Bergamo, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi sarebbe quella di un possibile movente economico, sebbene non ancora confermato. Si ritiene che la giovane disponesse di una somma significativa sul proprio conto corrente, ancora sotto sequestro, e che parte di tali fondi non le appartenesse interamente. Inoltre, i familiari avrebbero ricevuto minacce da ignoti nei mesi successivi al femminicidio, presumibilmente legate alla restituzione del denaro.