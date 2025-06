A La Volta Buona, Pamela Petrarolo ha condiviso per la prima volta tutti i dettagli e il dolore per il fratello scomparso.

Un dolore sospeso, fatto di domande senza risposta. Pamela Petrarolo ha deciso di raccontare senza filtri la scomparsa del fratello Manuel, avvenuta anni fa e ancora oggi avvolta nel mistero. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, ha rivelato un retroscena toccante che ha emozionato il pubblico.

Pamela Petrarolo, svolta nella vicenda del fratello scomparso

Pamela

aveva già accennato alla sparizione del fratello durante la sua esperienza al Grande Fratello, raccontando l’ansia e il profondo turbamento vissuto dalla sua famiglia, arrivata persino a temere il peggio. Oggi, a distanza di oltre due anni e mezzo di silenzio e apprensione, arriva una svolta: Manuel è vivo. Tuttavia, la vicenda si è ulteriormente complicata.

Il dolore di Pamela Petrarolo per il fratello scomparso: spunta un retroscena inedito

Il fratello di Pamela Petrarolo, Manuel – oggi 35 anni – è scomparso circa due anni fa, nel maggio 2023. Una mattina è uscito di casa e da allora non ha più fatto ritorno, né ha fornito notizie concrete ai familiari. Oggi, però, l’ex concorrente del Grande Fratello ha svelato un retroscena inedito a Caterina Balivo:

“I miei genitori sono stati svegliati nel cuore della notte dalla polizia. Al telefono hanno detto che avevano ritrovato mio fratello. Mia madre, incredula, ha pensato fosse uno scherzo. Allora ha chiesto: ‘Fatemelo sentire’. Lui ha detto solo: ‘Ciao mamma‘”.

Stando a quanto emerso, il ragazzo risulterebbe coinvolto in un’indagine legata a un presunto furto d’auto. Lo scorso 9 giugno, nei suoi confronti sarebbe stata disposta una misura cautelare: arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico. In un primo momento, però, si sarebbe reso irreperibile. Successivamente, la polizia lo avrebbe rintracciato a bordo di un’auto a noleggio, per poi trasferirlo in un’abitazione nel quartiere romano del Quarticciolo, dove – da quanto si apprende – da ieri starebbe scontando la misura restrittiva.

“Se ha fatto qualcosa di sbagliato è giusto che paghi ma noi siamo la sua famiglia. Sapere che è vivo è la cosa più importante. Noi vogliamo essere la sua ancora. Io credo nella redenzione, le persone, attraverso il dolore o un errore, possono cambiare“, ha dichiarato la sorella Pamela.

Nonostante il ritrovamento, né Pamela né i suoi familiari conoscono l’indirizzo preciso in cui si trova Manuel. La showgirl ha spiegato che, fino a oggi, sanno soltanto che il fratello è vivo e si trova agli arresti domiciliari; tutte le altre informazioni sono state apprese dai giornali. La famiglia non ha la possibilità di contattarlo, poiché Manuel non dispone di un telefono.