Pancake al cioccolato Creperie Jarnoux ritirati per allarme Listeria: i lotti richiamati

Nuovo allarme listeria, si raccomanda di non consumare il prodotto e riportarlo nel punto vendita per il rimborso o la sostituzione

Nuovo allarme Listeria, questa volta è stato richiamato in via precauzionale un lotto di pancake al cioccolato. La raccomandazione è quella di non consumare il prodotto e di riportarlo nel punto vendita per il rimborso o sostituzione.

Nuova allerta listeria

Dopo il caso dei wurstel e dei tramezzini al salmone, un nuovo allarme per “possibile presenza di listeria monocytogenes“.

In questo caso l ritiro dai negozi di alimentari e supermercati riguarda un singolo lotto di Pancake al cioccolato confezionati e venduti a marchio Creperie Jarnoux.

Il lotto ritirato

Il 6 ottobre l’azienda con sede a Lamballe, in Francia, ha disposto il richiamo precauzionale dal mercato del lotto 256 del prodotto (venduto in confezione da 6) per un possibie rischio microbiologico per i consumatori . La raccomandazione a chi ha acquistato una o più confezioni dei pancake del lotto indicato, è quella “di non consumare il prodotto, di riportarlo al punto vendita per rimborso o sostituzione”.

Il richiamo sul sito del Ministero della Salute

Il richiamo è stato pubblicato il 10 ottobre sull’apposita sezione degli avvisi di sicurezza e richiami di prodotti alimentari del Ministero della Salute. Come si evince dal richiamo pubblicato sul portale del Ministero, la data di scadenza del lotto richiamato è dell’11 ottobre 2022 e le confezioni di pancake pesano 150 grammi ciascuna.