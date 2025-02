Pancia flaccida: come contrastarla con dieta ed esercizio fisico

La pancia flaccida è una delle preoccupazioni estetiche più comuni sia tra gli uomini che tra le donne. Fortunatamente, una dieta equilibrata e un esercizio fisico regolare possono tonificare questa parte del corpo e favorire il raggiungimento di una silhouette più definita. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo in modo consapevole e sostenibile.

Pancia flaccida: come iniziare la dieta

Una dieta bilanciata è fondamentale per ridurre la pancia flaccida. Fate in modo che la vostra alimentazione sia il più genuina possibile e molto varia, includendo quotidianamente frutta, verdura, cereali integrali, grassi sani e proteine magre. Evitate, invece, i cibi con un alto contenuto di zuccheri raffinati, i grassi saturi e i cibi trasformati.

Controllate le porzioni dei pasti e rispettate il vostro fabbisogno calorico. È preferibile consumare cinque pasti al giorno, con porzioni piccole, piuttosto che tre pasti abbondanti. In questo modo eviterete il sovraccarico calorico e non arriverete affamati al pasto successivo, rischiando di mangiare più del dovuto.

L’eccesso di sale è responsabile di grasso addominale e ritenzione idrica. Preferite le spezie al sale e consumate alimenti freschi al posto di prodotti confezionati ricchi di sodio.

Bevete almeno due litri di acqua al giorno e un po’ di più se fate attività fisica. L’acqua favorisce l’eliminazione di liquidi e tossine in eccesso e il corretto funzionamento del metabolismo. Preferite l’acqua alle bevande alcoliche e zuccherate. Queste ultime, oltre ad essere eccessivamente caloriche per l’alto contenuto di zuccheri, sono anche un rischio per la salute.

Pancia flaccida: quali esercizi fare

L’esercizio fisico regolare è fondamentale durante una dieta sana non solo perché stimola il metabolismo e, quindi, favorisce la perdita di peso e la riduzione del grasso addominale, ma anche il rassodamento muscolare in ogni zona del corpo in cui è necessario, pancia flaccida inclusa!

Svolgete attività aerobica moderata, come la camminata veloce, il ciclismo o il nuoto, oppure attività aerobica intensa, come HIIT o corsa, per almeno tre volte alla settimana. L’attività cardiovascolare, infatti, è fondamentale per bruciare le calorie e ridurre il grasso corporeo complessivo.

Alternate l’attività aerobica all’allenamento di forza, come il sollevamento pesi e l’allenamento a corpo libero, affinché, contemporaneamente, costruiate massa muscolare e miglioriate il metabolismo basale. Concentratevi sugli esercizi che coinvolgono diversi gruppi muscolari come squat, affondi, flessioni e plank.

