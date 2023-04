Panico nel web: "È morto Silvio Berlusconi", ma in realtà è un coccodrillo pubblicato per errore

Panico nel web: "È morto Silvio Berlusconi", ma in realtà è un coccodrillo...

La notizia della morte di Berlusconi fa il giro del web, ma è un falso allarme

Coccodrillo su Berlusconi pubblicato per sbaglio

Nel momento in cui un personaggio importante della politica o dello spettacolo viene a mancare i giornalisti tengono pronto quello che in gergo viene chiamato coccodrillo: un articolo dedicato alla biografia del personaggio noto al quale aggiungono le informazioni più recenti.

In questo caso il coccodrillo sul Cavaliere è stato pubblicato per errore con un solo click gettando nel panico tutti i suoi sostenitori. Oggi, infatti, il giornale online MilanoToday ha pubblicato sul suo sito il coccodrillo dedicato a Berlusconi.

Notizia pronta sulla morte di persone importanti

Qualsiasi giornale ha già pronti degli articoli per commemorare i personaggi di spicco della nostra società per poter stare sempre sul pezzo qualora dovesse capitare una disgrazia a persone importanti o dovessero morire per vecchiaia.

Non è di certo un modo per portare sfortuna al personaggio, ma soltanto per essere pronti a qualsiasi evenienza e avere qualcosa da pubblicare.

Berlusconi è ricoverato, ma è vivo e vegeto

Silvio Berlusconi è vivo e vegeto nonostante sia stato ricoverato nelle ultime ore in terapia intensiva al San Raffaele per problemi cardiovascolari. L’ex premier è stazionario, ma è vigile. Nessuno desidera augurargli niente di male. Da quello che si dice, episodi del genere allungano la vita.

Un errore può capitare a tutti, anche ai migliori giornalisti.

