Panico in Spagna: un'orca in spiaggia. La vendetta di Gladis Negra continua?

Scene di panico da film “Lo Squalo” in Spagna. Un’orca sorprende i turisti e scatena il fuggi fuggi.

Spagna, attimi di panico in spiaggia: avvistata un’orca

In Andalusia, a La Antilla, località Huelva, non c’è Steven Spielberg nascosto dietro la macchina da presa. È una normale e calda mattinata d’estate. Il cellulare di un turista sta inquadrando la folla sdraiata al sole. Poi le urla, il panico, il fuggi fuggi dei bagnanti che si ritirano e tentano di fuggire dall’acqua. L’obiettivo dello smartphone stringe su una grande pinna nera che affetta l’acqua come una lama. Uno squalo? No.

Si capisce in seguito che è un’orca, finita a pochi metri dalla riva.

Quando il volume degli schiamazzi si abbassa, si vede la pinna che pian piano torna al largo. Come una visita di cortesia poco gradita dai presenti.

Perché ci sono le orche in Spagna?

Non è la prima visita di un’orca che si avvicina lungo le coste iberiche. Altri avvistamenti e segnalazioni si sono registrati a in primavera, al largo di Gibilterra. Il 4 maggio 2023 una barca a vela “Champagne” navigava tra le isole Canarie e le Baleari ed è stata attaccata da tre orche. L’equipaggio si è messo in salvo, mentre l’imbarcazione è affondata.

La vendetta di un’orca ferita?

Dal 2020 a oggi, tra Spagna e Portogallo si sono verificati 500 attacchi contro le imbarcazioni, in particolare barche a vela monoscafo.

Gli scienziati si stanno interrogando e ipotizzano che l’escalation sia dovuta al ferimento di un’orca. Più mammiferi così sarebbero occorse per difendersi, riunendosi in branchi, che ora si concentrano e si spingono lungo le spiagge affollate.

L’orca ferita che avrebbe scatenato questa sorta di vendetta è stata ribattezzata “Gladis Negra”. Un progetto di volontari e di esperti denominato Grupo de Trabajo Orca Atlántica ha attivato un sito internet per registrare questi episodi e cercare soluzioni al problema.