Paola Caruso in vacanza alle Maldive presenta il suo nuovo fidanzato: di chi si tratta?

Paola Caruso ha ufficializzato la sua nuova love story, confermando le voci che erano già circolate. Ad averle rubato il cuore è un politico.

I fan la vedono finalmente felice e sperano che il suo nuovo compagno sia pronto a regalarle l’amore che merita. Ha affrontato momenti di dolore e di sconforto, ha resistito nonostante le difficoltà e dopo ogni caduta si è sempre rialzata.

Paola Caruso continua a credere nell’amore e ad averle rubato il cuore, facendole rivivere emozioni intense, è un politico leccese. Chi è il suo nuovo fidanzato?

Paola Caruso alle Maldive con il suo nuovo fidanzato?

Per via di alcune relazioni piuttosto tormentate, Paola Caruso è finita spesso al centro del gossip nostrano. L’ex “bonas” di Avanti un altro, il celebre programma di Paolo Bonolis, racconta sui suoi social l’amore per il suo bambino, che sta crescendo da sola donandogli amore incondizionato.

La showgirl piace non solo per la sua innegabile bellezza: Paola ha conquistato numerosissimi fan con la sua semplicità, l’attaccamento alla famiglia e ai valori che davvero contano nella vita. Piace per la sua simpatia e per la sua solarità, trovando il sorriso anche quando qualcuno è pronto a mettere i bastoni tra le ruote.

La Caruso si è concessa qualche giorno di relax a poche settimane dal Natale, partendo per le Maldive insieme al suo nuovo compagno: di chi si tratta?

Su Instagram Paola condivide con i suoi follower numerosi scatti che la immortalano splendida e raggiante tra le meraviglie paradisiache dell’isola.

Alle Maldive si concede alcuni giorni di spensieratezza, regalandosi una vacanza romantica all’insegna dell’amore. Il merito è del nuovo fidanzato.

Paola Caruso innamorata alle Maldive: chi è il suo nuovo fidanzato?

Paola Caruso appare più serena e innamorata che mai. Con i suoi post su Instagram ha svelato il mistero che da giornali animava le pagine della cronaca rosa nostrana, confermando alcune voci che avevano iniziato a fare il giro del web.

Il nuovo fidanzato della bella showgirl calabrese è Paride Mazzotta, politico e imprenditore pugliese al quale sarebbe legata dall’estate. Con uno scatto a lume di candela, la Caruso è uscita allo scoperto. Per i fan il loro è un amore da favola: tra foto romantiche e brindisi, la relazione sembra proceda serenamente.

Mazzotta è consigliere regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia di Lecce. Sui social è riservato: evita di condividere molti momenti della sua vita privata e preferisce pubblicare immagini relative al suo lavoro e alla sua passione per la Juve.

A commentare le foto pubblicate sui social da Paola Caruso è anche il suo ex fidanzato, Dario Socci.

“Paola auguri. Ti auguro il meglio, davvero. Non dare peso alle mille cattiverie che scrivono. Verrai sempre criticata, qualsiasi sia la tua scelta. Un abbraccio”, ha scritto il pugile. Poi ha risposto la stessa showgirl, dicendo: “Grazie mille Dario… Tu lo sai come me”.