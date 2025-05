Dopo la rottura con Gianmarco, Paola Caruso trasforma la delusione in energia positiva: a 40 anni conquista i fan con addominali scolpiti.

Dopo la dolorosa rottura con Gianmarco, con cui avrebbe dovuto sposarsi, Paola Caruso si mostra più determinata che mai. La Bonas di Avanti un altro ha scelto di trasformare la delusione in energia positiva, dedicandosi con grinta alla palestra. A 40 anni, sfoggia un fisico invidiabile e addominali scolpiti che stanno conquistando i fan sui social.

Paola Caruso e Gianmarco: la fine della storia tra accuse e nuova rinascita

La relazione tra Paola Caruso e Gianmarco è stata al centro di polemiche a causa delle accuse della ex compagna di lui, Simona, che sostiene che la loro storia sia iniziata mentre Gianmarco era ancora impegnato. Simona ha raccontato di aver cercato di avvisare Paola senza successo. Dopo la rottura, Paola ha annunciato il fidanzamento con Gianmarco e il matrimonio previsto per luglio 2025, raccontando anche il sostegno ricevuto durante momenti difficili. Le dichiarazioni di Simona hanno però sollevato dubbi sulla trasparenza della loro storia.

Paola Caruso ha deciso di annullare il matrimonio con Gianmarco, previsto per luglio 2025, a causa di una serie di scoperte che l’hanno profondamente delusa. Durante un’intervista a Verissimo, la showgirl ha rivelato di aver scoperto che la loro relazione non era esclusiva, ma coinvolgeva anche altre persone: “Eravamo in una relazione a quattro“, ha dichiarato, riferendosi a se stessa, Gianmarco, la madre di suo figlio e il padre del suo bambino.

Paola Caruso mostra gli addominali: il segreto della sua forma fisica al top

Tra foto motivazionali e i complimenti del suo personal trainer, Paola dimostra che la forza interiore può riflettersi anche nell’aspetto esteriore, facendo della sua rinascita personale un vero esempio di resilienza.

“La distanza non conta quando il tuo obiettivo è più forte di tutto. Paola percorre un’ora di strada per allenarsi con noi, ogni volta con la stessa determinazione. Quando vuoi davvero qualcosa, trovi il modo… non le scuse”, racconta il coach Dilan Makey sui social.

Paola Caruso si allena tra Glory Fit & Fight a Boffalora sopra Ticino e Infitment a Milano, seguita da un personal trainer. Con guanti da palestra e top viola, mostra ai follower la pancia tonica mentre il coach la sprona. Tra sorrisi e impegno, Paola sfida le critiche sulla sua forma e punta a una prova costume impeccabile grazie a un’alimentazione sana e un allenamento costante.