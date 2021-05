Paola Turani, la nuova casa è appartenuta a Vittorio Feltri: le foto

Paola Turani e suo marito hanno acquistato una lussuosa nuova villa che sarebbe appartenuta in passato a Vittorio Feltri.

Paola Turani e suo marito, Riccardo Serpellini, hanno acquistato una nuova casa sulle colline di Ponteranica, in una zona esclusiva che porta al Castello della Moretta. Il precedente proprietario della villa è Vittorio Feltri.

Paola Turani: la casa

Ora che la famiglia sta per allargarsi (Paola Turani è incinta del suo primo bebè) lei e il marito Riccardo Serpellini hanno deciso di acquistare una casa più grande: insieme ai due cani Nadine e Gnomo, la coppia si trasferità in una splendida villa sulle colline di Ponteranica, comune del Bergamasco.

A quanto pare il precedente proprietario dell’abitazione è stato nientemeno che il direttore di Libero, Vittorio Feltri, oggi definitivamente trasferito a Milano. Lui stesso ha annunciato di aver lasciato la casa in questione con un certo dispiacere, prima del suo trasloco.

Paola Turani invece ha annunciato entusiasta il suo nuovo acquisto “A quasi 34 anni sono orgogliosa e anche emozionata di essere riuscita a comprare una casa come la sognavo! La nostra nuova casa.

Il nostro futuro. Inizieremo presto i lavori di ristrutturazione, ci vorrà almeno 1 anno, ma siamo felici di iniziare questa avventura insieme! Un nuovo capitolo da aggiungere alla storia della nostra famiglia”, ha affermato l’influencer.

Paola Turani: il primo figlio

Molto presto l’influencer diventerà mamma del suo primo bebè. Per il momento lei e Riccardo Serpellini non hanno ancora rivelato se sarà un maschietto o una femminuccia, e Paola Turani ha svelato che lei ancora non conoscerebbe il sesso del suo bambino.

Sui social l’influencer ha commosso i fan raccontato le difficoltà da lei vissute nel tentare di restare incinta.

Paola Turani: la confessione e il dramma dell’infertilità

Attraverso i social Paola Turani ha parlato dell’infertilità e delle difficoltà da lei vissute insieme al marito Riccardo nel tentare di restare incinta. La coppia è stata insieme per ben 11 anni prima di riuscire ad avere un bambino e l’influencer ha svelato di aver scoperto di essere incinta poco tempo dopo aver iniziato un percorso in una clinica per la fertilità. Oggi finalmente la coppia sta per realizzare il proprio sogno e in tanti sui social non vedono l’ora di conoscere dettagli su questa prima gravidanza di Paola Turani. Il bambino (o la bambina) dovrebbe nascere intorno a settembre 2021.