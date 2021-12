Paolo Calissano, lo sfogo dell’ultima compagna: “Sciacalli, lasciatelo in pace almeno adesso”

Fabiola Palese, ipotetica ultima compagna di Paolo Calissano, si è sfogata sui social chiedendo rispetto per la morte dell'attore.

Tra coloro che si sono espressi sulla scomparsa di Paolo Calissano, l’attore di 54 anni trovato morto nella sua abitazione, c’è anche Fabiola Palese, compagna o ex dell’uomo per la quale al dolore per la perdita si è unita anche la rabbia.

Paolo Calissano: parla l’ultima compagna

Estetista di professione e, secondo quanto appreso, ultima compagna di Calissano, la donna si è così espressa sul suo profilo Instagram: “Siete degli sciacalli, lasciatelo in pace almeno adesso“. Il riferimento è alle indiscrezioni diffuse sulla sua morte, che potrebbe essere stata causata dall’assunzione di un mix letale di psicofarmaci. Le forze dell’ordine giunte sul posto allertate dalla fidanzata (non si sa se la Palese o un’altra donna) che non riusciva a contattarlo, ne hanno infatti trovate molte scatole nell’appartamento.

Paolo Calissano, parla l’ultima compagna: “Il mio migliore amico”

La Palese ha chiesto però rispetto e riserbo sulla scomparsa dell’attore, su cui sono intervenuti anche altri volti noti come Barbara D’Urso con cui aveva condiviso il set della fiction La dottoressa Gio. Da tempo non pubblicava foto con lui ma i due erano ancora legati, tanto che lo scorso 18 febbraio gli aveva fatto gli auguri definendolo “l’uomo che mi è stato accanto per tanti e difficili anni, con cui ho condiviso gioie e dolori, e che oggi è il mio migliore amico“.