A distanza di qualche mese dalla fine del matrimonio con Sabrina Donadei, Paolo Kessisoglu ha ritrovato l’amore. Il conduttore e attore è stato pizzicato in vacanza con la nuova fidanzata. Chi è la fortunata?

Paolo Kessisoglu ha una nuova fidanzata

Lo scorso maggio, Paolo Kessisoglu annunciava la fine del suo matrimonio con Sabrina Donadei. In un’intervista molto intima rilascia al Corriere della Sera, aveva dichiarato: “Aiuta capire che i genitori non sono macchine perfette, ma persone, come noi. Lo sto realizzando ancora di più da quando mi sto separando da mia moglie: non sono più un papà super eroe, ma il rapporto con mia figlia mi pare quasi migliorato grazie a questa consapevolezza. I miei sono stati due buoni esempi: erano persone buone. Ora incontro moltissime persone che me lo ricordano“. A distanza di qualche mese, Paolo ha ritrovato l’amore: è stato pizzicato con una nuova fidanzata.

Chi è la nuova fidanzata di Paolo Kessisoglu?

Il settimanale Oggi ha pizzicato Kessisoglu in compagnia della nuova fidanzata. La fortunata risponde al nome di Silvia Rocchi ed è un architetto milanese di 46 anni, madre di due ragazze e fondatrice di un’associazione che lotta contro il disagio giovanile. La donna, quindi, non appartiene al mondo dello spettacolo.

Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi: la passione è alle stelle

Paolo e Silvia sono stati pizzicati durante una vacanza sulla spiaggia di Santa Margherita, a Genova. I due appaiono parecchio affiatati, mentre si scambiano baci, abbracci e sguardi complici. Entrambi vivono a Milano e la relazione ha tutte le carte in regola per diventare davvero importante.