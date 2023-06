Paolo Ruffini: "Diana Del Bufalo? Mi ha lasciato lei, ecco come"

Paolo Ruffini ha rotto il silenzio sulla fine della sua storia con Diana Del Bufalo e sul modo in cui l’attrice lo avrebbe lasciato.

Paolo Ruffini: l’addio a Diana Del Bufalo

Per la prima volta Paolo Ruffini ha rotto il silenzio sulla fine della sua storia con Diana Del Bufalo che, a suo dire, lo avrebbe lasciato. “È stata una storia d’amore bella e semplice. La cosa incredibile è che un giorno siamo andati a cena e lei mi ha detto semplicemente “Non me la sento più di stare insieme a te’”. Io l’ho accettato ed è finita. Siamo stati molto male entrambi”, ha dichiarato l’attore, che però non ha fatto alcun cenno ai presunti tradimenti menzionati dalla Del Bufalo all’epoca della loro storia. L’attrice infatti svelò di esser stata costretta a lasciare Ruffini a causa dei continui tradimenti da lei subiti. Quale sarà la verità?

Ruffini ha anche aggiunto che, dopo la separazione, lui e la Del Bufalo sarebbero riusciti a stabilire un rapporto d’amicizia, e a tal proposito ha aggiunto che sarebbe andato a vedere i suoi spettacoli (portandole dei fiori) e che sarebbe stato felice di saperla fidanzata. In tanti si chiedono se l’attrice commenterà le parole dell’ex compagno e se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.