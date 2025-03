Il ritorno del Papa: un messaggio di gratitudine

Dopo un lungo ricovero di 21 giorni, Papa Francesco ha finalmente ripreso a comunicare con i suoi fedeli. In un messaggio audio registrato per il rosario, il Pontefice ha espresso la sua profonda gratitudine per le preghiere ricevute. “Vi ringrazio con tutto il cuore per le preghiere che state facendo dalla piazza per la mia salute – ha dichiarato in spagnolo – Vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine si prenda cura di voi. Grazie”. Questo messaggio è stato trasmesso durante la preghiera quotidiana, guidata dal cardinale Angel Fernandez Artime, pro-prefetto del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.

Condizioni di salute stabili: il bollettino medico

Nel pomeriggio, il Vaticano ha diffuso un bollettino medico che ha rassicurato i fedeli sulle condizioni di salute del Santo Padre. Secondo il comunicato, il Papa ha continuato a beneficiare della fisioterapia respiratoria e motoria, con parametri emodinamici e esami del sangue rimasti stabili. Non sono stati segnalati episodi di insufficienza respiratoria né febbre. Tuttavia, la prognosi resta riservata, e il prossimo bollettino medico è previsto per sabato. La Santa Sede ha anche chiarito che non verranno diffuse immagini del Papa in ospedale, sottolineando che questa è stata una scelta consapevole del Pontefice.

La decisione di non pubblicare foto del Papa ha suscitato diverse reazioni, con alcuni che hanno speculato sulla sua salute. Fonti della Santa Sede hanno risposto a tali voci, affermando che “per alcuni forse neanche questo (una foto del Papa ricoverato) basterebbe”. È importante ricordare che ogni individuo ha il diritto di scegliere se e quando mostrarsi. Nonostante le speculazioni, il Santo Padre ha trascorso la notte in modo tranquillo e ha dedicato la giornata a varie attività lavorative, alternando momenti di riposo e preghiera. Prima di pranzo, ha ricevuto l’eucarestia, un gesto che sottolinea la sua continua connessione spirituale con i fedeli.