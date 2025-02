Nel bollettino medico diffuso questa sera, mercoledì 26 febbraio, riguardo la salute di Papa Francesco, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico ‘Gemelli’ di Roma, si segnala un ulteriore e lieve miglioramento delle sue condizioni cliniche.

Papa Francesco, l’ultimo bollettino medico

“Le condizioni cliniche del Santo Padre nelle ultime 24 ore hanno mostrato un ulteriore, lieve miglioramento. La lieve insufficienza renale riscontrata nei giorni scorsi è rientrata“.

La TAC torace effettuata ieri sera ha mostrato una normale evoluzione del quadro flogistico polmonare. Gli esami ematochimici ed emacrocitometrici effettuati oggi hanno confermato i miglioramenti rilevati il giorno precedente. Papa Francesco prosegue con l’ossigenoterapia ad alti flussi e, anche oggi, non ha manifestato crisi respiratorie asmatiformi.

Durante la mattina, il Pontefice ha ricevuto il Sacramento dell’Eucaristia. Nel pomeriggio, ha continuato le sue attività lavorative, riprendendo gli impegni consueti nonostante le sue condizioni di salute.

Papa Francesco, l’ultimo bollettino medico: la prognosi resta riservata

Nonostante il lieve miglioramento, la prognosi resta riservata.

Le preghiere per Papa Francesco proseguono in tutto il mondo. In Texas e New York, le comunità cattoliche si riuniscono per pregare per la sua salute, mentre al Policlinico Gemelli, dove è ricoverato, si celebra ogni giorno una Messa seguita dal rosario. Questi gesti di solidarietà testimoniano l’affetto e la vicinanza di milioni di fedeli al Santo Padre in questo momento difficile.