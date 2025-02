Nel bollettino medico diramato ieri sera riguardo a Papa Francesco, ricoverato dal 14 febbraio presso il Policlinico “Gemelli” di Roma, si informa che la nuova TAC di controllo ha confermato che le sue condizioni cliniche rimangono critiche ma stazionarie. Questa mattina la Sala Stampa del Vaticano dichiara che il Pontefice ha trascorso un’altra notte tranquilla e sta riposando.

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Papa Francesco

Le condizioni di salute di Papa Francesco continuano a essere critiche ma stabili, come riportato nell’ultimo bollettino medico diffuso dalla Sala Stampa Vaticana. Il Papa ha recentemente effettuato una TAC di controllo, programmata per monitorare la polmonite bilaterale di cui è affetto.

La prognosi rimane riservata, anche se non si sono registrati episodi acuti a livello respiratorio e i parametri emodinamici continuano a restare stabili.

Oggi tutte le scuole cattoliche si uniranno in preghiera per Papa Francesco. Sarà organizzato un momento di raccoglimento che coinvolgerà studenti e famiglie, dedicato alla salute del Pontefice. In questa occasione, verranno realizzati video, disegni e riflessioni che le scuole condivideranno sui propri siti, nelle parrocchie e negli oratori di riferimento, oppure invieranno direttamente al Vaticano.

Papa Francesco e i possibili successori

Nonostante le smentite ufficiali riguardo alle dimissioni di Papa Francesco, i suoi problemi di salute alimentano preoccupazioni ed incertezze.

Il nuovo Papa sarà scelto tra i 253 membri del Collegio Cardinalizio, di cui 140 eleggibili (sotto gli 80 anni). Secondo il sito College of Cardinals Report, attualmente ci sono 22 cardinali papabili. Tra i principali figurano: