E’ appena stato diffuso l’ultimo bollettino medico su Papa Francesco, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico “Gemelli” di Roma. Dopo la nuova tac di controllo le sue condizioni cliniche restano critiche ma stazionarie.

Papa Francesco, bollettino medico: nuova tac di controllo, resta prognosi riservata

Le condizioni cliniche di Papa Francesco rimangono critiche ma stazionarie. E’ quanto si legge nell’ultimo bollettino medico diffuso dalla sala stampa vaticana. Il Papa è stato sottoposto a una nuova tac di controllo, programmata per il monitoraggio radiologico della polmonite bilaterale di cui soffre il Pontefice. La prognosi resta riservata.

“Non si sono verificati episodi acuti respiratori – fanno sapere dalla sala stampa vaticana – e i paramenti emodinamici continuano ad essere stabili”. Il Pontefice è al dodicesimo giorno di ricovero presso il Policlinico Gemelli di Roma.

Nel bollettino si spiega che in mattinata Bergoglio “dopo aver ricevuto l’Eucarestia, ha ripreso l’attività lavorativa”. Non è escluso un nuovo punto stampa con i medici ma ancora non si conosce la data. Intanto il nipote del Papa ha smentito la notizia secondo cui la sorella di Francesco, Maria Elena, sia arrivata a Roma.

Le preghiere per la salute del Papa

Anche questa sera si terrà la preghiera del Santo Rosario per la salute di Papa Francesco alle 21, in piazza San Pietro. A presiedere sarà il cardinale Luis Antonio Tagle, arcivescovo metropolita di Manila.

Papa Francesco convocherà un Concistoro per due canonizzazioni

Il Papa, ricoverato al Gemelli, ha deciso che convocherà un Concistoro per la canonizzazione di due beati: Giuseppe Gregorio Hernández Cisneros, fedele laico, medico, nato a Isnotu (Venezuela) il 26 ottobre 1864 e morto a Caracas il 29 giugno 1919 e Bartolo Longo, fedele laico, nato a Latiano (Brindisi) il 10 febbraio 1841 e morto a Pompei (Napoli) il 5 ottobre 1926.