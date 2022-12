Papa Francesco ha chiesto di pregare per il suo predecessore Ratzinger in quanto sarebbe molto malato.

Nel corso dell’udienza generale in Sala Nervi di mercoledì 18 dicembre, papa Francesco ha chiesto una “preghiera speciale per il suo predecessore, il papa emerito Joseph Ratzinger, al tempo Benedetto XVI, in quanto le sue condizioni di salute sarebbero preoccupanti.

Bergoglio si è poi rivolto ai fedeli polacchi ringraziando la Polonia per il suo sostegno nei confronti dell’Ucraina. Tornando a Ratzinger, Francesco ha precisato come egli nel silenzio sta sostenendo la chiesa, spiegando: “È molto ammalato, che Dio lo consoli e lo sostenga fino alla fine in questa testimonianza di amore alla Chiesa”. Ratzinger è stato recentemente denunciato da una vittima di abusi e ha deciso pertanto di difendersi dalle accuse in tribunale.

Papa Francesco al popolo polacco e tedesco

Come informa Open, nel corso dell’udienza generale, Francesco si è rivolto al popolo polacco e tedesco. Il pontefice ha ringraziato la Polonia per l’aiuto all’Ucraina. Salutando poi i pellegrini tedeschi, il papa ha chiesto di pensare ai bambini che soffrono per lo sfruttamento, la fame e la guerra in occasione del giorno che commemora i Santi Innocenti.

Ratzinger: il primo papa emerito

Benedetto XVI è ricordato per essere stato il primo pontefice a ritirarsi dal suo ruolo ancora in vita. Proprio per questo ha assunto l’appellativo di primo papa emerito della storia. Joseph Ratzinger è stato pontefice dal 2005 al 2013. Oggi ha 95 anni. Al suo biografo Peter Seewald aveva consegnato questa dichiarazione: “Io non appartengo più al vecchio mondo, ma quello nuovo in realtà non è ancora cominciato…”.