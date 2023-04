Papa Francesco dimesso dal Policlinico Gemelli: il messaggio di Matteo Salvini

Pontificato in forse. Papa Francesco non ha peccato di miopia e si era già mosso prima: «Ho firmato le mie dimissioni. Le firmai e dissi a Bertone: in caso di impedimento per motivi medici o che so, ecco le mie dimissioni. Ce le avete già». Intanto, il Pontefice è stato dimesso dall’ospedale ed è pronto a rientrare in Vaticano.

Prima di lui, Benedetto XVI

Che Francesco doppi la sorte di Papa Ratzinger? Chissà. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo la sua permanenza al Vaticano. L’ipotesi che il Pontefice possa rassegnare le dimissioni anzitempo è ormai nell’aria da mesi: il ricovero di mercoledì scorso presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma in seguito a una crisi respiratoria sembra farne aumentare le probabilità. Riguardo la consegna delle sue dimissioni all’allora Segretario di Stato Tarcisio Bertone, il Papa ha specificato: «[…] Non so a chi le abbia date il cardinal Bertone, ma gliele ho date io quando era segretario di Stato».

Matteo Salvini su Twitter

Il leader della Lega Matteo Salvini è tra i primissimi a condividere su Twitter la notizia delle dimissioni di Papa Francesco dal Policlinico Gemelli. Condividendo un’immagine del Corriere, commenta sul suo profilo: «Bentornato a casa Papa Francesco».