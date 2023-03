Le condizioni di Papa Francesco migliorano, ma si rischia un conclave ombra

Quello che gira intorno a un Papa infragilito. Le conseguenze del ricovero di Papa Francesco al Policlinico Agostino Gemelli in seguito alla crisi respiratoria di mercoledì scorso si fanno già sentire. E non sono solo conseguenze fisiche.

Tutto nelle volontà di Papa Francesco

È come se, quasi per inerzia, tutte le ombre che da sempre accompagnano la figura di Francesco si fossero inspessite. Ex abrupto. «Il Papa sta lentamente migliorando, ma emergerà da questo ricovero comunque infragilito e il Conclave ombra impazzerà più che mai» commenta una fonte vaticana. E infatti, il Pontefice non è in pericolo di vita. Il grande interrogativo è piuttosto come lo stesso Francesco analizzerà quanto gli è accaduto e quali conclusioni ne trarrà».

L’incertezza di mantenere l’incarico

Dimissioni o no? Nei mesi scorsi, Papa Francesco ha rilasciato una serie di interviste nelle quali ha lasciato intendere intenzioni non sempre coerenti tra loro: di fronte a voci di possibili dimissioni, ha precisato che il papato è a vita. O almeno così dovrebbe. In precedenza, tuttavia, aveva affermato che lui si sarebbe dimesso a causa di gravi motivi di salute o per mancanza di lucidità. In caso di dimissioni, Francesco non rimarrebbe in Vaticano, né andrebbe in Argentina. Cosa farebbe allora? Chissà. C’è chi ha ipotizzato che possa ritirarsi in una parrocchia romana, o nella basilica di San Giovanni in Laterano. Tutte queste ipotesi, finora completamente astratte, oggi incontrano una condizione di salute del Papa che le rende vere e proprie speculazioni sul futuro prossimo del suo pontificato.