La scorsa settimana, il Vaticano aveva diramato un comunicato ufficiale in cui avvisava che Papa Francesco non avrebbe potuto prendere parte alle udienze che lo aspettavano perché in preda ad un attacco di influenza. Qualche giorno dopo, il Pontefice non si è ancora del tutto ripreso e a parlare del suo stato di salute è stato Bergoglio stesso.

Papa Francesco, le sue condizioni di salute: le lettere

Dopo le udienze rinviate della scorsa settimana, sembrava che Papa Francesco potesse riprendere le sue normali attività già a partire da lunedì, ma così non è stato. Il Papa non sta ancora molto bene e, infatti, si è affidato ad un suo collaboratore, il monsignor Filippo Ciampanelli, per la lettura della lettera all’udienza generale. Una scena che si è ripetuta anche nell’udienza con gli armeni.

Papa Francesco, le sue condizioni di salute: le parole sull’influenza

“Ancora sono un po’ raffreddato, per questo ho chiesto a monsignor Ciampanelli di leggere la catechesi di oggi” – aveva spiegato il Papa, rassicurando però sul fatto che non ci sia nulla di grave dietro. Una semplice influenza stagionale che può debilitare un uomo di età avanzata come Bergoglio.