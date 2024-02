Papa Francesco non sta bene e per questo motivo sono stati sospesi gli impegni di oggi, 26 febbraio 2024. Non sappiamo quando riprenderà ma in realtà sta male già da un po’ di tempo. La Sala stampa vaticana ha rilasciato un comunicato molto chiaro.

Le condizioni di salute di Papa Francesco

Papa Francesco sta combattendo con una forte influenza che lo ha colpito da alcuni giorni. Dal 24 febbraio precisamente, giorno in cui furono annullate le udienze.

Anche oggi, 26 febbraio, sono stati cancellati i suoi impegni e a comunicarlo è stata la Sala stampa vaticana, nella cui nota si legge: “Per l’aggressività dei sintomi influenzali, le udienze di questa mattina sono state sospese precauzionalmente”.

Come sa Papa Francesco

Sono diverse le occasioni in cui abbiamo visto Papa Francesco sofferente per gli acciacchi dovuti all’età.

Ha fatto preoccupare i fedeli più volte in questi mesi perché tanti si sono affezionati al suo modo di fare dolce e umile.

Papa Francesco è un uomo molto avanti con l’età che fatica a camminare a causa di una patologia al ginocchio e che in generale, deve combattere con diverse problematiche di salute. Così, anche una banale influenza stagionale mette in allarme quanti lo seguono con affetto.

Negli ultimi anni non è mai mancato il suo contributo per essere vicino ai fedeli e nemmeno gli accorati appelli di pace in cui fa riferimento alle complesse situazioni a Gaza e in Ucraina.

Adesso però è il momento di fermarsi e riposarsi. Secondo gli ultimi aggiornamenti che arrivano da fonti vaticane, Papa Francesco non avrebbe la febbre ma solo alcuni sintomi che hanno indotto i medici a consigliare un periodo di riposo.