Papa Francesco, la dura condanna del Pontefice alla guerra: "È una sconfitta. Servono due Stati"

Papa Francesco ha rilasciato una lunga intervista al Tg1 nel corso dell’edizione serale di mercoledì 1° novembre. Il Pontefice ha affrontato diversi temi a cominciare dal conflitto Israeliano-Palestinese. Durante la conversazione con il direttore Gian Marco Chiocci, Papa Francesco ha annunciato che prenderà parte al Cop 28 che si terrà a Dubai a dicembre.

Non ultimo, non è mancata anche una piccola curiosità sul calcio. “Tra Maradona e Messi chi preferisce?”, ha chiesto il direttore del telegiornale. La risposta è stata nessuno dei due perché Papa Francesco ha scelto Pelé.

Papa Francesco, la lunga intervista al Tg1: “La guerra è uno schiaffo”

Proprio in merito alla tragedia che sta colpendo l’Israele e la Palestina, Papa Francesco ha osservato: “Nella guerra uno schiaffo provoca l’altro. Uno forte e l’altro più forte ancora e così si va avanti. La guerra è una sconfitta. Io l’ho sentita come una sconfitta in più”. Da qui ha portato all’attenzione la necessità di instaurare due popoli e due Stati: “Due popoli che devono vivere insieme. Con quella soluzione saggia: due popoli due Stati. L’accordo di Oslo: due Stati ben limitati e Gerusalemme con uno status speciale”.

Papa Francesco: “L’olocausto? Purtroppo, non è passato”

Papa Francesco ha proseguito parlando di un’altra grande piaga che in queste settimane è tornata purtroppo attuale: l’antisemitismo. A tale proposito ha evidenziato con un certo rammarico che gli orrori dell’Olocausto sono riusciti a fare gran poco: “Purtroppo l’antisemitismo rimane nascosto. Lo si vede, nei giovani per esempio, di qua e di là, che fanno qualche cosa. Non è sempre sufficiente vedere l’Olocausto che hanno fatto nella Seconda guerra mondiale, questi sei milioni uccisi, schiavizzati e non è passato. Purtroppo, non è passato. Non saprò spiegarlo e non ho spiegazioni è un dato di fatto che io lo vedo e non mi piace”.