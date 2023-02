Home > Askanews > Papa in Sud Sudan: basta violenze, serve nuovo inizio per la pace Papa in Sud Sudan: basta violenze, serve nuovo inizio per la pace

Roma, 4 feb. (askanews) – Papa Francesco, iniziando la sua visita di tre giorni in Sud Sudan, Paese devastato dalle violenze, ha esortato i leader del a impegnarsi per “un nuovo inizio” per la pace. Parlando a Giuba, ha detto: “Basta sangue versato, basta conflitti, basta violenze e accuse reciproche su chi le commette, basta lasciare il popolo assetato di pace. Basta distruzione: è l’ora della costruzione, si getti alle spalle il tempo della guerra e sorga un tempo di pace”. “È tempo di voltare pagina: è il momento di impegnarsi per una trasformazione urgente e necessaria. Il processo di pace e di riconciliazione richiede un nuovo sussulto. Che si raggiunga un’intesa e si compiano progressi nel portare avanti l’accordo di pace e la road map”.

