L’elezione di Papa Leone XIV, un evento straordinario che segnò una pagina di grande mistero e commozione nella storia della Chiesa, è avvolta in un clima di curiosità e incertezze, soprattutto riguardo alle sue origini italiane. La figura del nuovo Pontefice ha suscitato emozioni contrastanti, tra il fascino della sua elevazione al papato e le numerose domande sulle sue vere radici, un enigma che ha dato vita a storie e ipotesi.

La Prima Messa di Papa Leone XIV

Questa mattina, Papa Leone XIV ha celebrato la sua prima messa in Cappella Sistina, accompagnato dai cardinali e dal clero. Dopo il toccante annuncio di ieri dal balcone di San Pietro, in cui si è presentato come nuovo Pontefice, il Papa avvia il suo pontificato con una Santa Messa. Nel suo intervento, Papa Leone XIV ha richiamato i temi della pace e dell’unità, che sembrano essere centrali nel suo cammino pastorale.

Le letture della messa pro ecclesia sono state in inglese e spagnolo, le due lingue più comuni nelle celebrazioni internazionali in Vaticano e quelle parlate dal Pontefice, nato negli Stati Uniti e con una lunga esperienza missionaria in Perù. Come tradizione, la lingua ufficiale della celebrazione è stata il latino.

“Anche oggi non sono pochi i contesti in cui la fede cristiana è ritenuta una cosa assurda, per persone deboli e poco intelligenti; contesti in cui a essa si preferiscono altre sicurezze, come la tecnologia, il denaro, il successo, il potere, il piacere. Si tratta di ambienti in cui non è facile testimoniare e annunciare il Vangelo e dove chi crede è deriso, osteggiato, disprezzato, o al massimo sopportato e compatito”, ha dichiarato durante l’omelia.

Il Papa ha sottolineato che, anche oggi, non mancano contesti in cui Gesù, pur essendo apprezzato come uomo, viene ridotto a una sorta di leader carismatico o superuomo. Ha osservato che questo accade non solo tra i non credenti, ma anche tra molti battezzati, che finiscono per vivere, di fatto, in un ateismo.

Si terrà domenica 18 maggio alle ore 10 in piazza San Pietro la messa per l’inizio del Pontificato di Papa Leone XIV. Lo rende noto la Prefettura della casa Pontificia. Nel frattempo, una nota del Vaticano ha reso noto che Papa Leone XIV ha deciso che i Capi e i Membri delle Istituzioni della Curia Romana, i Segretari e il Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano proseguano provvisoriamente nei loro incarichi, riservandosi del tempo per riflessione, preghiera e dialogo prima di effettuare qualsiasi nomina o conferma definitiva.

Papa Leone XIV, la verità sulle origini italiane

Negli ultime ore sono emerse numerose curiosità e dubbi riguardo le origini italiane del nuovo Papa. La scoperta di documenti, tra cui il censimento statunitense del 1950, conferma che John R. Prevost, nonno paterno del Pontefice, era registrato come nato in Italia, precisamente in Piemonte, rafforzando l’ipotesi di radici italiane.

Questo legame con Settimo Rottaro, un comune piemontese dove il cognome Prevost è ancora presente, aggiunge ulteriore credibilità a questa teoria. Inoltre, il bisnonno materno, Jacques Martino, originario di Sanremo, emigrò in Louisiana e poi a New Orleans, mentre la nonna materna, Suzanne Fontaine, era francese. Questi dettagli rivelano la ricca e multiculturale genealogia di Leone XIV.

Papa Leone XIV, l’annuncio della cugina di San Severino Marche

Carmen Cecilia Cristina Prevost Navea, nata nel 1961 a Miraflores, nella provincia di Lima, vive dal 2015 a San Severino Marche con il marito Massimo Massi, imprenditore marchigiano che ha vissuto a Lima per molti anni. A Tgcom24 ha dichiarato che, sebbene l’Italia sia ormai la sua casa, le sue origini restano in Perù, dove ha trascorso periodi alternati fino al trasferimento definitivo a San Severino Marche dopo il Covid.

“Lui non lo sa, ma siamo consanguinei, cugini alla lontana per un bisnonno da parte paterna. Avevo provato a incontrarlo quando vivevo ancora a Lima e anche lui era in Perù, ci proverò ora che è in Vaticano: non capita tutti i giorni avere un Papa in famiglia e la nostra è da sempre una casata molto devota, è un orgoglio per noi e per il mondo intero l’elezione di Robert al soglio pontificio”, ha dichiarato la donna.

Carmen Cecilia Cristina Prevost ha espresso che si tratta di un’emozione meravigliosa da condividere con tutto il mondo. Ha anche aggiunto che in Perù è stata una grande festa per questa sorpresa. Nel dettaglio, sempre a Tgcom24, la donna ha spiegato che la sua famiglia è legata al Papa da una discendenza del bisnonno. Uno degli antenati, Samuel Prevost, arrivò in Perù a metà dell’Ottocento come Console Generale degli Stati Uniti a Lima e sposò una peruviana di alto rango, dando inizio alla sua famiglia. Samuel ebbe due figli, uno dei quali è il suo bisnonno e l’altro del Papa.

“Ma tutto ha inizio con il colonnello inglese Jack Prevost, che, nella seconda metà del Settecento, dopo essere stato in Canada, si sposò in Giamaica e mise su famiglia. Ancora oggi nel Regno Unito ho un parente nominato sir dalla Regina Elisabetta”.

La cugina di Papa Leone XIV ha dichiarato di volerlo incontrare a Roma, dato che la distanza tra loro è di sole tre ore di auto. L’obiettivo è consegnargli l’albero genealogico così che lui stesso possa verificare la parentela.