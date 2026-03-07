Paralimpiadi Milano Cortina 2026: programma, azzurri e come seguire le gare

La prima giornata delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026 assegna 12 titoli: ecco gli italiani in gara, i principali appuntamenti e le modalità di visione in tv e streaming

Le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo sabato 7 marzo con una giornata ricca di appuntamenti e 12 titoli in palio. Dopo la cerimonia inaugurale all’Arena di Verona, gli atleti tornano a competere su più fronti: dallo sci alpino alle sprint del biathlon, passando per snowboard, wheelchair curling e para ice hockey.

L’articolo sintetizza il programma del 7 marzo, elenca gli azzurri chiamati a rappresentare l’Italia e indica dove seguire le gare in diretta, sia in televisione che in streaming. Le informazioni sono aggiornate rispetto al calendario ufficiale della manifestazione e mirano a fornire un riferimento pratico per chi intende seguire le competizioni.

Il programma della giornata e gli italiani in gara

Prosegue la copertura delle gare del fine settimana con il calendario ufficiale aggiornato per sabato 7 marzo. Il programma elenca orari e azzurri impegnati nelle prove mattutine e pomeridiane, fornendo un riferimento pratico per chi segue la manifestazione.

09:30 – Sci alpino paralimpico: discesa donne VI. In gara Martina Vozza e Chiara Mazzel.

10:35 – Biathlon paralimpico: sprint uomini sitting. Partenza prevista per Marco Pisani.

10:50 – Sci alpino paralimpico: discesa uomini VI. In pista Giacomo Bertagnolli. Nelle stesse manche sono attesi gli atleti delle categorie standing e sitting: Luca Palla, Federico Pelizzari e Renè De Silvestro.

11:21 – Snowboard paralimpico: snowboard cross uomini, SB-UL seeding. Iscritti Riccardo Cardani, Jacopo Luchini e Paolo Priolo.

11:42 e 12:03 – ulteriori manche di seeding per le categorie SB-LL1 e SB-LL2, con la presenza di Emanuel Perathoner.

12:40 – Biathlon paralimpico: sprint uomini standing. Al via Cristian Toninelli.

14:35 – Wheelchair curling: round robin doppio misto, incontro Italia – Lettonia. In campo Orietta Bertò e Paolo Ioriatti.

17:05 – Para ice hockey, girone A: Italia – Stati Uniti. La partita rappresenta un test significativo per la nazionale italiana.

18:35 – Wheelchair curling: round robin squadre miste, Italia – Canada. Squadra azzurra composta da Fabrizio Bich, Egidio Marchese, Angela Menardi, Matteo Ronzani e Giuliana Turra.

Atleti da tenere d’occhio

Dopo l’avvio con Martina Vozza e Chiara Mazzel, tra gli azzurri emerge il nome di Giacomo Bertagnolli, guida di riferimento nello sci alpino per atleti con disabilità visiva. Nel snowboard è confermato il ritorno di Emanuel Perathoner, già protagonista in passate edizioni. Nel para ice hockey l’Italia affronta una prima sfida impegnativa contro gli Stati Uniti, formazione considerata tra le favorite del torneo.

Risultati recenti, incidenti e tensioni: cosa è successo nei giorni precedenti

Nei giorni che hanno preceduto il 7 marzo il movimento paralimpico ha vissuto momenti intensi. Il doppio misto di curling ha visto l’Italia disputare partite equilibrate, con esiti risolti solo nelle fasi finali. Il match contro la Cina si è deciso all’extra end, con il punteggio finale di 8-7 a favore degli asiatici dopo una rimonta degli avversari.

Dopo il match contro la Cina deciso all’extra end, la nazionale azzurra ha alternato sconfitte e risposte nella stessa giornata. In mattinata gli azzurri avevano perso 6-4 contro l’Estonia. In serata la squadra si è riscattata con vittorie e confronti serrati in un tabellone competitivo. Il capitano Paolo Ioriatti ha sottolineato che la squadra ha «giocato alla pari». Orietta Bertò ha definito l’esperienza positiva nonostante la sconfitta.

Infortuni e sicurezza

Una nota di preoccupazione riguarda lo snowboarder Riccardo Cardani, caduto durante un allenamento e rimasto privo di sensi per circa 45 secondi. L’incidente ha provocato la frattura del casco e il trasferimento in ospedale per una TAC di controllo. Cardani è stato seguito dallo staff medico del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). La sua partecipazione alle prove di qualificazione del 7 marzo è rimasta a rischio, anche se dal CIP è stata comunicata un lieve miglioramento delle condizioni.

La vicenda segue le comunicazioni del Comitato Italiano Paralimpico sul miglioramento delle condizioni degli atleti. Alla polizia è stata denunciata il furto di due stone dallo stadio del curling di Cortina. Le istituzioni regionali hanno definito l’atto «vile e ingiustificabile» e hanno chiesto il recupero del materiale e l’individuazione dei responsabili.

Dove vedere le gare: tv e streaming

Per la giornata del 7 marzo le trasmissioni ufficiali sono garantite dalla Rai. Rai 2 trasmetterà in diretta le sessioni principali nelle fasce 8.30-10.40, 12-13 e 14-14.20. Rai Sport offrirà finestre live nelle fasce 10.30-12.15, 13.30-16.25 e 17.40-21. Tutte le competizioni saranno inoltre accessibili in streaming su RaiPlay, piattaforma che consente la visione on demand delle singole gare.

Consigli per gli spettatori

Gli spettatori che intendono seguire più eventi devono consultare il palinsesto aggiornato su RaiPlay. Conviene pianificare la visione in base agli orari d’interesse. Le gare di sci alpino e biathlon del mattino concentrano molti atleti italiani; il pomeriggio e la sera sono dedicati a curling e para ice hockey.

Le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 rappresentano non soltanto una competizione sportiva, ma anche un’opportunità per promuovere inclusione e accessibilità. Come ricordato dal presidente del Cip, i Giochi possono lasciare una legacy significativa in termini di diritti e partecipazione sociale.