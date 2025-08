A Parigi è scoppiata una polemica dopo la diffusione di un video in cui un uomo si accende una sigaretta utilizzando la fiamma eterna sulla tomba del Milite Ignoto, uno dei simboli più sacri e rispettati della memoria nazionale. Il gesto, ritenuto da molti irrispettoso e offensivo, ha rapidamente suscitato indignazione sui social network, dove gli utenti hanno espresso il loro disappunto per quello che considerano un oltraggio alla memoria dei caduti.

Parigi, accende una sigaretta con la fiamma del Milite Ignoto: indignazione sui social

Ogni giorno, alle 18.30, la fiamma eterna posta sulla tomba del Milite Ignoto a Parigi viene ravvivata secondo un rito preciso che ne sottolinea il valore simbolico e commemorativo per la Francia intera. Tuttavia, lunedì scorso un uomo ha infranto questo rispetto utilizzando proprio quella fiamma sacra per accendersi una sigaretta.

Il video, girato da una turista lettone e pubblicato su TikTok, mostra l’uomo superare tranquillamente le transenne, accendere la sigaretta e allontanarsi senza alcun segno di rimorso.

L’autrice del video ha sottolineato che l’uomo non sembrava né ubriaco né sotto l’effetto di sostanze, ma piuttosto consapevole e persino orgoglioso del suo gesto, che ha già superato il milione di visualizzazioni. L’episodio ha sollevato un’ondata di indignazione, soprattutto perché nessuno tra i presenti è intervenuto per fermarlo.

Reazioni e conseguenze: la memoria nazionale difesa a gran voce

Il breve video di otto secondi ha acceso accese discussioni in tutto il Paese. Patricia Mirallès, ministra con delega alla Memoria e ai veterani, ha definito l’atto un vero e proprio oltraggio alla memoria dei soldati caduti per la Francia e ha annunciato l’avvio di procedimenti legali contro l’uomo.

Sulla stessa linea il deputato Matthieu Valet, portavoce del Rassemblement National, che ha condannato duramente il gesto e l’indifferenza dei testimoni.

“Questo uomo accende la sigaretta sulla tomba del milite ignoto… mi fa infuriare! Questo gesto macchia la memoria dei nostri soldati che hanno versato il loro sangue per la nostra libertà. E intorno? Silenzio complice. Nessuno sussulta. Ma in quale paese viviamo? Rispettate i nostri morti”, ha scritto su X.

La fiamma, accesa per la prima volta nel 1923 in ricordo dei caduti della Prima Guerra mondiale, è da sempre simbolo di rispetto e ricordo. Non è la prima volta che subisce atti di vandalismo: già nel 2018 durante le proteste dei Gilét Gialli era stata danneggiata. Attualmente è aperta un’indagine: secondo l’articolo 225-17 del codice penale francese, la profanazione di tombe o monumenti commemorativi è punibile con fino a un anno di carcere e una multa fino a 15.000 euro. Al momento, però, l’uomo non sarebbe stato ancora identificato.