Erano circa le 8 della mattina di oggi, sabato 3 febbraio, quando alla Gare de Lyon a Parigi un uomo ha estratto un coltello e ha ferito tre persone. Il criminale è subito stato fermato dalla polizia francese e, al momento dell’arresto ha mostrato un documento italiano.

Parigi, accoltella 3 persone in stazione: l’aggressione

Al momento non si conoscono i motivi che hanno spinto l’uomo ad estrarre il coltello e a colpire altre tre persone alla stazione di Parigi. “Il sospetto non ha gridato slogan religiosi durante il suo attacco” – ha dichiarato una fonte della polizia, che sta ancora indagando sull’accaduto. L’uomo avrebbe ferito in maniera molto grave una delle tre persone, mentre le altre due, fortunatamente, hanno riportato soltanto delle lesioni superficiali. Secondo quanto si apprende, anche il più grave dei feriti non sarebbe in pericolo di vita.

Parigi, accoltella 3 persone in stazione: il documento

La Questura francese ha anche fatto sapere che l’aggressore, subito dopo essere stato fermato dalla polizia parigina, ha mostrato un documento. La particolarità è che si trattava di una patente di guida italiana. Non sono ancora state rese note le generalità dell’uomo.