Parigi, incendio distrugge centro di smaltimento rifiuti: gravi danni e conseguenze per l’ambiente

Un devastante incendio è scoppiato ieri sera a Parigi in un centro di smaltimento rifiuti e di raccolta differenziata. Sul posto oltre 200 vigili del fuoco. Si temono fumi tossici.

Parigi, incendio distrugge centro di smaltimento rifiuti

Ieri sera, un vasto incendio è divampato in un centro di smaltimento rifiuti e raccolta differenziata nel XVII arrondissement di Parigi, vicino al tribunale giudiziario. L’edificio è andato completamente distrutto, ci sono voluti 60 camion e oltre 200 vigili del fuoco per riuscire a domare il rogo. Tutto il personale all’interno dell’edificio è stato evacuato (circa 30 persone) e non risultano né vittime né feriti.

Come detto l’edificio è andato completamente distrutto. C’era il rischio di fumi tossici, per questo i pompieri hanno attivato il maxi idrante per velocizzare i tempi dello spegnimento delle fiamme. La questura, in un messaggio su X, ha invitato le persone a rimanere chiuse in casa e a tenere chiuse le finestre anche se, per il momento, non è stata rilevata alcuna tossicità nell’aria.