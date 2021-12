Parla l’ex ragazza di Carlo Cuozzo, l’uomo che ha baciato Delia Duran e che dopo la pubblicazione delle foto è definito l'amante della moglie di Alex Belli

Tutto come da copione, adesso parla l’ex ragazza di Carlo Cuozzo, l’uomo che ha baciato Delia Duran e le cui foto paparazzate erano state mostrate ad Alex Belli durante l’ultima puntata del Gf Vip. A riportare le dichiarazioni della sedicente ex di Carlo alcuni siti di gossip che però non danno il nome della ragazza, il che in un universo dove tutti sono a caccia di visibilità può significare solo due cose: tattica o fake.

Belli non si scompone per il bacio di Delia e adesso parla l’ex di Carlo Cuozzo

Ad ogni modo quelle foto non avevano scosso Belli più di tanto, forse perché la loro tempestività da gossip è evidente. In puntata Belli aveva bollato il tutto come un siparietto “costruito ad arte” e in questi giorni arrivano anche le dichiarazioni di una sedicente ex di Cuozzo che sembrano confermare la cosa. Ha spiegato la misteriosa ex a a Very inutil people: “Siamo stati insieme per quattro mesi, lui sembrava innamoratissimo e mi diceva cose anche molto importanti, fino a quando un giorno non si è presentata questa ‘opportunità di lavoro’ per crescere nel suo settore e per farsi conoscere”.

Parla l’ex di Carlo Cuozzo: “All’improvviso ci siamo lasciati, lui aveva una grossa opportunità”

Quale? Spiega la ragazza: “Carlo mi dice che non può più stare insieme a me perché stavano succedendo delle cose nella sua sfera lavorativa che non gli permettevano di avere una relazione stabile”. E ancora: “All’inizio ci siamo lasciati per circa due settimane, poi ci siamo riavvicinati perché lui sembrava sicuro di voler riprendere il nostro rapporto visto che diceva di tenerci a me e che non voleva perdermi”.

“Tutta una messinscena, lui deve fingere di stare con i vip”: parla l’ex ragazza di Carlo Cuozzo

Infine, a parziale spiegazione di quanto accaduto al Gf Vip 2021: “Dopo ci siamo lasciati di nuovo perché lui avrebbe dovuto fingere di stare insieme a dei personaggi famosi per creare scoop e articoli. Ovviamente io non ho accettato la cosa e ci siamo lasciati, anche se lui continuava a ripetermi che era tutta finzione ed era solo una cosa lavorativa. Sabato scorso ci siamo lasciati e lui martedì era già a Milano per scattare queste foto”.