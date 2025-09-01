Il prossimo 14 di ottobre è in programma a Udine la partita Italia-Israele, valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio. Per il sindaco di Udine però non si dovrebbe disputare. Ecco le sue parole.

Partita Italia-Israele: il sindaco di Udine chiede il rinvio: le parole del primo cittadino

Tra un mese c’è in programma una partita fondamentale per gli Azzurri di Gennaro Gattuso, ovvero il match tra Italia e Israele, valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Visto però quello che sta accadendo nello Stato ebraico, ci si chiede se la partita è giusto che venga disputata. La partita è prevista per il 14 di ottobre allo stadio di Udine. Il sindaco della città, Alberto Felice De Toni, ne ha però chiesto il rinvio ai microfoni del TgR Firuli Venezia Giulia: Ecco le sue parole: “la situazione internazionale si è inasprita, noi non abbiamo l’autorità per cancellarla, visto che riguarda Uefa, Federcalcio e Udinese che ha concesso lo stadio. Ma ritengo la partita inopportuna. Anche per ragioni di ordine pubblico con le manifestazioni che potrebbero essere più forti dell’anno scorso. Mi auguro che sia almeno rimandata. Credo che ci sia il tempo e temo, purtroppo, che nell’arco di un mese e mezzo non si arriverà al cessate il fuoco.” La petizione online, “Stop The Game”, inoltre ha già raggiunto le 20mila firme.

Partita Italia-Israele: l’ok del Viminale

Dopo le parole di preoccupazione del sindaco di Udine, fonti del ministero dell’Interno contattate dall’Ansa hanno così risposto: “per quanto di competenza del Viminale, la partita di calcio Italia-Israele, in programma il prossimo 14 di ottobre di Udine e valida per le qualificazioni ai Mondiali, si può giocare regolarmente. Anche il Ct degli Azzurri, Gennaro Gattuso ha detto: “sono un uomo di pace, mi auguro che la pace ci sia in tutto il mondo, fa male al cuore vedere civili e bambini che lasciano la vita; dopo però facciamo un altro mestiere.“