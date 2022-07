Parto inaspettato per una ex star di The Voice: “Pensavo fosse una colica”

La cantante Manoela Fortuna, ex star di The Voice, ha dato alla luce una bambina senza sapere di essere incinta.

Manoela Fortuna, ex star di The Voice, ha accusato dei fortissimi crampi addominali e, senza sapere di essere incinta, ha dato alla luce una bambina.

Manoela Fortuna incinta senza saperlo

L’ex star di The Voice Manoela Fortuna ha dato alla luce una bambina in Calabria, dove si trovava in vacanza con i suoi amici.

La cantante brasiliana a quanto pare avrebbe scoperto di essere incinta solo una volta giunta in ospedale a causa di un forte dolore addominale: lì sarebbe stata sottoposta a un’ecografia e avrebbe appreso con stupore di stare per partorire. Il papà della piccola – in Brasile – è stato subito allertato, e si sarebbe messo in viaggio per raggiungere la neomamma e sua figlia (che hanno deciso di chiamare Esperanza).

La condizione che ha colpito Manoela Fortuna (in arte Anamoka) è rara ma non sconosciuta: già altre donne come lei non si sono accorte della gravidanza per via dei cicli regolari anche durante il peridoo di gestazione e per la pancia non particolarmente visibile.

Alcuni dei comuni sintomi della gravidanza sarebbero stati inoltre scambiati da loro per altre patologie (così come le doglie scambiate dalla cantante per coliche renali).

Molto presto Manoela Fortuna potrà fare ritorno in Brasile con la sua bambina e in tanti sono curiosi di saperne di più sulla vicenda che ha visto protagonista la cantante.