Nelle giornate di domenica 30 e lunedì 1 aprile la maggior parte delle grandi catene di supermercati rimangono aperte. Gli orari sono consultabili direttamente sui siti dei supermarket.

Esselunga e Coop chiusi a Pasqua

Esselunga ha fatto sapere che tutti i suoi negozi rimarranno chiusi nel giorno di Pasqua, ma apriranno il giorno di Pasquetta con un orario ridotto che varierà da punto vendita a punto vendita. Una decisione simile è stata presa da Coop, i cui store rimarranno chiusi domenica ma saranno aperti lunedì, sempre con orari ridotti consultabili sul sito.

Conad aperta

Alcuni store Conad assicureranno il servizio anche il giorno di Pasqua e quasi tutti il giorno di Pasquetta. Sul sito della catena sono stati condivisi tutti gli orari, negozio per negozio. Pam Panorama, invece, ha lasciato margine decisionale ai vari punti vendita. Da Nord a Sud saranno quindi effettuate delle aperture straordinarie in base ai negozi. Discorso analogo per Lidl, che ha pubblicato sulla sua pagina tutti gli orari. Anche i supermercati Carrefour seguiranno orari diversi per Pasqua e Pasquetta.

Crai – Despar – Eurospin

I punti vendita Crai saranno chiusi domenica e aperti lunedì. Discorso analogo per i Despar e per gli oltre mille negozi Eurospin, che per buona parte chiuderanno domenica 30 marzo. Famila, infine, sarà aperta sia il giorno di Pasqua che quello di Pasquetta dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia e in diverse provincia della Lombardia e dell’Emilia-Romagna.