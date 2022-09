Passeggini UPPAbaby ritirati dal mercato: possono provocare l’amputazione delle dita ai bambini

Negli USA, i passeggini UPPAbaby sono stati ritirati dal mercato a causa dell'incidente di un bambino che ha subito un'amputazione.

Negli USA, più di 14mila passeggini della nota marca UPPAbaby hanno subito il ritiro dal mercato dopo un incidente in cui è rimasto coinvolto un bambino. Al piccolo, infatti, è stata eseguita l’amputazione di una falange del dito dopo che era rimasta incastrata in un freno.

Passeggini UPPAbaby ritirati dal mercato: il caso

La Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumi, valutando l’incidente e la sua gravità, ha diffuso una descrizione negativa sui freni posteriori dei passeggini in questione, la serie da jogging All-Terrain Ridge. Secondo le dichiarazioni, avrebbero aperture tali da provocare amputazioni o lacerazioni ai bambini, nel caso dovessero rimanere intrappolati con le dita mentre il passeggino è in uso. Ragion per cui, 14mila dispositivi sono stat subito ritirati dal mercato americano.

La Commissione spiega inoltre che il modello responsabile sia prodotto in Cina, è stato distribuito poi dalle catene americane e anche venduto online su Amazon. Perciò, non si esclude che possa essere finito al di fuori dei confini americani. I consumatori sono stati invitati ad “interrompere immediatamente l’uso del passeggino” e a contattare il produttore stesso, affinchè possa provvedere alla sostituzione dei freni per rendere i prodotti più sicuri.

Il passeggino incriminato, per chiarezza, è stato specificato come avente un codice che inizia con “1401RDGUS” sul lato destro, esattamente sulla ruota posteriore.

L’intervento della Commissione in questo settore

Non si tratta di un caso isolato questo in cui la Commissione Usa si trovi costretta ad intervenire nel settore dedicato ai prodotti per bambini, anzi.

A marzo, ad esempio, sono state ritirate dal mercato le bici Ramones perchè sprovviste di un freno a pedale. Il movente era che i bambini avrebbero potuto non essere in grado di fermare la bicicletta usando esclusivamente i freni a mano.

In precedenza, sono passati in rassegna anche seggioloni e set per la pappa.