Pasta nella dieta: quando mangiarla e quando no

La pasta nella dieta è assolutamente concessa, ma bisogna consumarla integrale e con verdure per un condimento leggero per dimagrire con gusto e piacere

La pasta è un alimento molto apprezzato e amato, che si può consumare in tantissimi modi. Quando si comincia un percorso di dimagrimento, sono in molti a eliminarla perché ritengono non faccia bene. Con i giusti accorgimenti e consigli che sveliamo, è possibile consumare la pasta nella dieta e riuscire a contrastare i chili di troppo in modo equilibrato.

Pasta nella dieta

Quando si comincia una dieta ci sono degli errori a cui inevitabilmente si va incontro nel proprio percorso di dimagrimento. Ovviamente in una dieta non bisogna mai saltare i pasti che devono essere ben bilanciati ed equilibrati e si consiglia di consumare tutto quello che è presente nella scheda. Sono diversi gli errori che si possono fare nella lotta ai chili di troppo.

Si pensa che la pasta, essendo un carboidrato, vada eliminato, ma non è assolutamente così, anzi. Molti esperti del settore consigliano di assumerla e di inserirla anche in un percorso dietetico. Si consiglia di non consumare pasta stracotta o scotta dal momento che causa danni all’organismo. Bisogna anche saper quantificare le dosi e le porzioni, altrimenti consumare troppa pasta non fa bene e si rischiano depositi di grasso in eccesso.

I carboidrati come la pasta hanno un indice glicemico molto alto, per cui consumarne in maniera eccessiva rischia di far impennare i livelli dell’insulina nel sangue e inoltre fa ingrassare. Per questo, gli esperti del settore raccomandano di consumarne almeno 50 grammi, possibilmente con un filo d’olio oppure con dei pomodorini e qualche foglia di basilico.

Secondo gli esperti del settore è consigliabile consumare la pasta almeno tre volte a settimana senza eccedere nelle dosi che dovrebbe essere di 70 grammi circa. Non bisogna consumarla alla sera in quanto va inserita in un regime equilibrato e adatto. L’ideale sarebbe consumare pasta integrale perché ricca di fibre che regolano l’intestino.

Pasta nella dieta: consigli

Una delle prime cose che si fanno quando si segue una dieta è eliminare o ridurre il consumo di carboidrati, quale la pasta, ma è sbagliato. Consumare carboidrati come la pasta è importante anche nella dieta, ma lo è altrettanto sapersi dosare nelle quantità senza eccedere o sovrabbondare in modo da creare danni all’organismo.

Molto importante quando si consuma la pasta nella dieta optare per un condimento che sia leggero e non troppo ricco di grassi. La cosa migliore sarebbe consumarla con delle verdure in modo che sia equilibrato e che permetta di ridurre le calorie, aumentando il volume della porzione e dando maggiore senso di sazietà e quindi limitare i morsi della fame.

Bisogna ridurre le quantità dell’olio e del parmigiano che vanno ad aggiungere grassi, oltre a rendere questo condimento particolarmente difficile da digerire. La pasta al dente è l’ideale da consumare nella dieta proprio perché più leggera e meno grassa. Si predilige il consumo di pasta integrale proprio perché, essendo ricca di fibre, permette allo stomaco di funzionare con maggiore regolarità.

Oltre ai condimenti, è molto importante anche scegliere il tipo di formato. Per esempio, gli spaghetti sono il tipo di pasta maggiormente amato e consumato, anche perché la loro forma crea una sorta di illusione ottica per cui si pensa che siano di più e quindi riempiono il piatto.

Pasta nella dieta: integratore

Per poter dimagrire e perdere peso, oltre a inserire la pasta nella dieta, un alimento che va dosato, è altrettanto importante abbinare a un regime ipocalorico anche un buon integratore e il migliore, attualmente, tra i tanti, è Supremo Slim 5. Un integratore noto soprattutto perché ha al suo interno cinque ingredienti che favoriscono un rapido dimagrimento.

Un integratore naturale nel formato di uno sciroppo d cui bastano alcune gocce da diluire con un po’ d’acqua prima dei pasti principali. Un prodotto studiato e ideato da moltissimi esperti per i benefici e le proprietà che apporta con risultati validi e certificati come dimostrano anche le opinioni dei consumatori sul sito ufficiale.

Un integratore che stimola il processo metabolico drenando i liquidi che sono in eccesso, permette di ridurre i grassi e il gonfiore intestinale. Supremo Slim 5 funziona molto bene anche perché integra cinque elementi che sono molto efficaci nella perdita dei grassi e dei chili in eccesso.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Infatti, si compone di cannella che una spezia che stimola il metabolismo a bruciare maggiori grassi grazie all’azione termogenica e riduce il senso di fame; gynostemma che mantiene il peso corporeo, metabolizzando i carboidrati e i grassi; guaranà, una pianta dall’efficace potere saziante; glucomannano che abbassa i livelli di zuccheri e di grassi nel sangue e la betulla che depura l’organismo, liberandolo dalle tossine e le scorie, oltre a combattere la ritenzione idrica e la cellulite.

Una formula originale ed esclusiva, non ordinabile online o nei negozi fisici, ma tramite il sito ufficiale del prodotto per cui bisogna compilare il modulo e inviarlo. Supremo Slim 5 è in offerta al costo promozionale stagionale di di 49€ invece di 82 per una confezione, con altre offerte da valutare. Per il pagamento, sono a disposizione i seguenti metodi: Paypal, la carta di credito e anche i contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.