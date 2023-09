Congratulazioni a Patrick Zaki: il laureato graziato dall’Egitto al termine di una complessa vicenda internazionale durata anni si è sposato nelle scorse ore con la storica compagna Reny Iskander.

Patrick Zaki si è sposato con Reny Isklander

Il rito matrimoniale si è svolto all’interno della cattedrale copta di San Marco, nel quartiere di Heliopolis de Il Cairo, la capitale egiziana.

Presenti alla lunga cerimonia oltre ovviamente ai genitori dello sposo (papà George e mamma Hala) e della sposa e alla sorella di Zaki, Marise, anche l’avvocata dell’attivista Hoda Nasrallah e numerosi militanti per la difesa dei diritti umani in Egitto, tra cui spicca il nome Ahmed Douna. Quest’ultimo è legato a Patrick Zaki in quanto a sua volta graziato da parte del presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi, la scorsa estate.

La liturgia ha seguito la tradizione copta-ortodossa ed è stata accompagnata da suggestivi canti liturgici.

Patrick Zaki is no longer my problem 🤍🤍 pic.twitter.com/dq80m9Kyj3 — hossam bahgat حسام بهجت (@hossambahgat) September 9, 2023

I vestiti scelti per la cerimonia da Patrick Zaki

Per il giorno più bello della sua vita, Zaki ha scelto di indossare un completo nero, una camicia bianca e un papillon a completare il look; la neo moglie invece ha selezionato un ampio abito bianco. Nel corso della liturgia, inoltre, Zaki ha indossato una lunga tunica bianca bordata da croci dorate, mentre la moglie si è messa indosso una mantellina abbinata a quella del compagno.