Trova il lieto fine la travagliata vicenda giudiziaria di Patrick Zaki che, dopo la grazia ottenuta dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, nella giornata di domenica 23 luglio tornerà in Italia, in particolare a Bologna, sua città d’adozione. Sui fatti che riguardano il giovane attivista si sono pronunciati in molti, a favore e non. Ecco qualche voce.

Il tuono di Paolo Mieli

Di seguito il commento senza filtri rilasciato dal giornalista Paolo Mieli, ospite su La7 di Myrta Merlino a L’aria che tira, sulla vicenda che ha portato alla liberazione di Patrick Zaki.

«Le storie di Regeni e Zaki sono incomparabile. Zaki è un simpaticone che verrà in Italia, imparerà due parole nella nostra lingua, finirà l’Università e verrà candidato in una qualche lista di una storia fatta di sofferenze e soprusi. […] Al-Sisi? Una persona notevolmente intelligente e poco studiata in Italia».

La mediazione di Giorgia Meloni

Zaki ha rifiutato il volo di Stato offertogli dal governo italiano. Dopo alcuni commenti da parte di esponenti del governo, un intervento di Giorgia Meloni ha messo a tacere le polemiche. Ecco cosa ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai microfoni del Tg1 sabato 22 luglio: