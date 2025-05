Paura a Bari: uomo si barrica in casa, poi si suicida sparandosi

Barricato in casa a Bari: l’intervento delle forze dell’ordine si conclud...

Questa mattina, il Quartierino di Bari è stato teatro di un drammatico episodio che ha scosso la comunità locale. Un agente della Polizia di Stato di 52 anni si è barricato nella sua abitazione in via delle Murge, dove è morto suicida. L’intervento delle forze dell’ordine non è riuscito a evitare il tragico epilogo.

Nonostante i ripetuti tentativi dei colleghi, che sono subito intervenuti per cercare di dissuaderlo, il tragico epilogo non è stato evitato. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori del 118. L’uomo avrebbe utilizzato la pistola d’ordinanza per compiere il gesto.

L’allarme è scattato intorno alle 10, quando una chiamata al 112 ha segnalato una persona in pericolo, attivando l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. L’uomo, un ispettore di polizia, si era barricata in casa minacciando di compiere un gesto estremo con la pistola. Quando ha cessato di rispondere, poco prima di mezzogiorno, gli agenti sono entrati nell’appartamento e hanno trovato il corpo senza vita, con una ferita da arma da fuoco alla testa.

Barricato in casa, poi il tragico epilogo: i motivi della tragedia

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe avuto un acceso litigio con sua madre, durante il quale ha mostrato segni di crescente aggressività. Successivamente, si è barricato in casa insieme alla donna. In un momento di distrazione del figlio, la madre è riuscita a fuggire dall’abitazione, spaventata dalla situazione. L’uomo è rimasto all’interno e, poco dopo, ha compiuto il tragico gesto.

Sono in corso indagini per fare luce su quanto accaduto.