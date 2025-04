Tragedia familiare a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. Benedetto Ceraulo, il killer che uccise lo stilista Maurizio Gucci, ha sparato al figlio di 37 anni per futili motivi.

Tragedia familiare a Pisa: il killer di Gucci spara al figlio per futili motivi

Sparatoria in famiglia a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa.

Un padre ha infatti sparato al proprio figlio dopo una lite. L’uomo che ha fatto fuoco, ovvero il 63enne Benedetto Ceraulo, è colui che, il 17 marzo del 1975 uccise Maurizio Gucci a Milano su mandato dell’ex moglie dello stilista Patrizia Reggiani. Ceraulo era stato condannato con una prima sentenza all’ergastolo, poi in via definitiva a 28 anni di carcere. Ceraulo, come detto, ha sparato al proprio figlio di 37 anni, Gaetano, dopo una lite nata per un graffio all’auto. Il 63enne avrebbe poi rivolto la pistola contro di sé nel tentativo di togliersi la vita.

Tragedia famigliare a Pisa: le condizioni del 37enne e del padre

Dopo che il padre gli ha sparato, Gaetano Ceraulo è riuscito a scappare e a chiamare i soccorsi. Padre e figlio sono stati poi trasportati in ospedale, il 37enne non sarebbe in pericolo di vita, mentre Benedetto Ceraulo si trova in gravi condizioni all’ospedale di Cisanello, dove è piantonato. I Carabinieri intanto stanno indagando per capire come sono andate esattamente le cose.