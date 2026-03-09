Paura nella notte in Belgio, per l’esattezza a Liegi dove un ordigno è esploso davanti alla sinagoga di Rue Leon Fredericq.

Terrore in Belgio: esplode un ordigno davanti a una sinagoga a Liegi

Intorno alle ore 4.00 di questa notte un ordigno è esploso davanti alla sinagoga di Rue Leon Fredericq, a Liegi, in Belgio. A riferirlo i media belgi. La deflagrazione ha causato solo danni materiali, non risultano infatti persone rimaste ferite. La strada è stata chiusa per permettere tutte le operazioni di messa in sicurezza e per effettuare i primi accertamenti condotti dagli investigatori della sezione terrorismo della polizia giudiziaria federale della città belga.

Come visto questa notte c’è stata un’esplosione davanti alla sinagoga in Rue Leon Fredericq a Liegi, in Belgio. Nessun ferito, solo danni materiali. Secondo il sindaco l’esplosione sarebbe di tipo criminale, infatti ha denunciato il fatto come un’aggressione antisemita. Ecco cosa ha raccontato un testimone a una Tv locale: “proprio di fronte alla sinagoga c’era un esplosivo e tutta la facciata della mia casa, tutte le finestre sono state spazzate via.” Proseguono le indagini al fine di capire chi abbia messo l’ordigno.