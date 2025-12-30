Paura a Filetto, in provincia di Chieti, dove un carabiniere, intervenuto per sventare un tentativo di furto, a ferito per sbaglio il proprietario della villa, un uomo di 38 anni.

Furto in villa a Filetto: intervengono i carabinieri

Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 29 dicembre 2025, c’è stato un tentativo di furto in una villa a Filetto, in provincia di Chieti, in Abruzzo.

A seguito di una chiamata al 112, sono intervenuti sul posto i carabinieri: l’abitazione si trova in una zona di campagna isolata. Secondo le prime ricostruzioni, a uno dei carabinieri sarebbe partito un colpo di pistola accidentale, che ha ferito alla gamba il proprietario di casa, che si trovava a bordo della propria auto.

Furto in villa a Filetto: carabiniere spara per sbaglio al proprietario di casa

Come abbiamo visto, a uno dei carabinieri intervenuti a Filetto nel tentativo di sventare un furto in una villa, sarebbe partito un colpo di pistola accidentale, che ha ferito alla gamba il proprietario di casa, che era a bordo della propria auto. L’uomo, 38 anni, è stato soccorso e ricoverato all’ospedale di Chieti: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sono in corso i rilievi tecnico-scientifici al fine di stabilire cosa sia successo esattamente. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Chieti, col carabiniere che sarà ascoltato a breve dal magistrato.