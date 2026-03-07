Il ponte mobile della FiPiLi che collega la superstrada al porto di Livorno ha subito un improvviso cedimento strutturale durante le operazioni di apertura. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 marzo, nei pressi della Darsena Toscana, ha provocato l’immediata chiusura della viabilità e il blocco temporaneo anche del traffico marittimo.

Cedimento del ponte mobile sulla FiPiLi: traffico interrotto verso il porto

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di venerdì 6 marzo nell’area portuale di Livorno, dove il ponte mobile della Fi-Pi-Li che conduce alla Darsena Toscana ha subito un grave guasto strutturale. Come riportato da La Nazione, il cedimento si è verificato mentre la struttura stava effettuando la manovra di apertura per consentire il passaggio delle imbarcazioni dirette verso il canale Scolmatore. All’improvviso si è sentito un forte boato e una parte del viadotto ha ceduto, rimanendo però sospesa in modo precario su uno dei piloni di sostegno. Fortunatamente, al momento dell’incidente nessun veicolo stava transitando sulla sopraelevata e non si sono registrati feriti.

Secondo le prime ricostruzioni tecniche, il ponte si era sollevato di circa due metri quando uno dei pistoni idraulici che controllano il sistema di apertura si sarebbe rotto. Il cedimento ha provocato quello che in gergo tecnico viene definito uno “scarrellamento”: l’impalcato è uscito dalle guide di scorrimento che permettono il movimento verticale, disallineandosi rispetto alla sua traiettoria. La struttura non è precipitata in acqua ma è rimasta agganciata ai meccanismi di sollevamento, pur poggiando in modo instabile su un pilone. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e guardia costiera per mettere in sicurezza l’area e avviare le verifiche tecniche.

Paura a Livorno, cede e si ‘spezza’ il ponte sulla FiPiLi: si valutano soluzioni urgenti

Il ponte mobile rappresenta un’infrastruttura cruciale per l’accesso al porto di Livorno, attraversata ogni giorno da numerosi camion e mezzi pesanti diretti alla Darsena Toscana. Il blocco della struttura ha provocato l’immediata chiusura della strada e la deviazione del traffico su via Mogadiscio, con rallentamenti significativi soprattutto per il trasporto dei container. La situazione ha avuto ripercussioni anche sulla navigazione: la posizione instabile del ponte rende infatti troppo rischioso il passaggio delle imbarcazioni dirette allo Scolmatore o provenienti dal canale dei Navicelli.

Le operazioni di messa in sicurezza e di verifica sono iniziate già dalla mattina di oggi, sabato 7 marzo, con tecnici specializzati impegnati nel tentativo di riallineare l’impalcato e stabilizzare l’intera struttura. Parallelamente, le istituzioni stanno valutando interventi più ampi per garantire la continuità dei collegamenti. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha sottolineato la necessità di agire rapidamente: “Il collasso del tratto di strada della FiPiLi a Livorno, adiacente al sovrappasso in direzione della Darsena Toscana, pone la necessità di una nuova viabilità d’emergenza”. Giani ha inoltre ricordato che, nonostante la gravità dell’episodio, “per fortuna non vi sono stati danni alle persone” e ha ribadito l’impegno delle istituzioni a trovare una soluzione rapida per ripristinare i collegamenti e progettare un nuovo ponte sul canale Scolmatore.