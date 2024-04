Pavia, bimba di 3 mesi morta: genitori a processo per maltrattamenti

Bimba di 3 mesi morta a Pavia: genitori a processo per maltrattamenti

I genitori della bimba di tre mesi morta nel 2021 a Pavia sono a processo con l’accusa di maltrattamenti. L’autopsia ha evidenziato diverse fratture e tracce di deperimento.

I genitori della bimba di soli tre mesi morta nel 2021 a Garlasco, in provincia di Pavia, verranno processati con l’accusa di aver provocato la morte della figlia. L’ipotesi è che la piccola sia deceduta dopo maltrattamenti a cui l’avrebbero sottoposta i genitori. La madre aveva chiamato l’ambulanza raccontando di aver trovato la piccola cianotica e con difficoltà respiratorie. Dopo due anni l’autopsia ha fatto emergere la presenza di diverse fratture e tracce di deperimento.

La bambina era stata ricoverata, ma è morta in ospedale. Dall’autopsia sono emerse diverse fratture, anche se sul corpo apparentemente non c’erano segni di violenza, e anche tracce di deperimento, con un peso inferiore a quello che avrebbe dovuto avere. La Procura ha chiesto il processo per i genitori e la difesa ha chiesto di accedere al rito abbreviato.